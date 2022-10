Homem é preso por atirar contra igreja em que Michelle Bolsonaro e Damares participariam de evento

Um homem de 22 anos foi preso na noite desta sexta-feira, 14, em Fortaleza, após atirar contra o muro de uma igreja evangélica cerca de uma hora antes de um evento religioso que receberia a primeira-dama Michelle Bolsonaro, acompanhada pela ex-ministra do presidente Jair Bolsonaro (PL), senadora eleita Damares Alves (PL). O autor dos disparos foi preso e liberado após pagamento de fiança.

A senadora eleita Damares Alves, em outro evento do movimento "Mulheres com Bolsonaro", no dia 11 de outubro. Foto: Michael Dantas/AFP

Em nota apurada pelo Estadão, a Secretaria de Segurança Pública e Defesa Social (SSPDS) do Ceará afirmou que ninguém ficou ferido. Segundo as informações, o homem se apresentou como vigilante, não tinha antecedentes criminais e portava um revolver calibre 38 . Ele foi autuado por disparo de armas de fogo e liberado, após pagamento de fiança. “As apurações seguem em andamento visando identificar a motivação do crime”, completa a SSPDS.

Nas redes sociais, a primeira-dama compartilhou o print de uma reportagem sobre o caso e comentou: “Esse é o lado que prega o ‘amor, a tolerância e a pacificação’… o meliante desrespeitou a instituição religiosa colocando a integridade física das pessoas que estavam próximas à igreja em risco”.

Damares também falou sobre o caso. “Segue um recado: se querem nos enviar um recado ou mesmo nos amedrontar, saibam que não irão calar nossa voz!”

Genteeee,

Estamos bem! Graças a Deus!

Mas segue um recado:

Se querem nos enviar um recado ou mesmo nos amedontrar, saibam que NÃO IRÃO CALAR NOSSA VOZ!



"as portas do inferno não prevalecerão contra a Igreja de Jesus" Mateus 16.18 pic.twitter.com/hq7J3DAW49 — Damares Alves (@DamaresAlves) October 15, 2022

O evento programado para ocorrer no local seguiu normalmente. Ele fez parte da estratégia “Mulheres com Bolsonaro”, um movimento em que a campanha do presidente busca conquistar mais votos do eleitorado feminino, entre o qual o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) é favorito.