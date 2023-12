Homenagem a Eduardo Bolsonaro em São Bernardo tem bate-boca após deputado chamar Lula de cachaceiro

Durante cerimônia na Câmara Municipal de São Bernardo do Campo, o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL-SP) bateu boca com uma pessoa presente na plateia. Na ocasião, o filho ex-presidente Jair Bolsonaro recebia o título de cidadão são-bernardense. “Aqui estou me sentindo em casa. Não é a casa do Lula, não. Vamos ser sinceros, não é terra de cachaceiro. É terra de trabalhador”, disse ele em seu discurso. Um dos presentes reagiu chamando o ex-presidente de “genocida”, e a plateia respondeu: “Lula ladrão, seu lugar é na prisão” e “Volta, Bolsonaro”. A cidade de São Bernardo do Campo é o berço político do atual Presidente da República, Luiz Inácio Lula da Silva.

Deputado Eduardo Bolsonaro (PL-SP) durante discurso no plenário da Câmara dos Deputados Foto: Nilson Bastian/Câmara dos Deputados

Por iniciativa do vereador Paulo Chuchu (PRTB), a congratulação de cidadão municipal também foi outorgada à Jair Bolsonaro. Porém, o ex-presidente não pode estar presente por causa de uma viagem ao Rio Grande do Norte. Sem ele, aliados usaram um totem de papelão com o corpo do ex-presidente para tirar fotos.