Integrantes do ‘conselhão’ de Lula pedem a ministros que barrem PEC da Anistia

BRASÍLIA — Integrantes do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável e do Conselho de Participação Social enviaram uma carta aos ministros Rui Costa (Casa Civil) e Alexandre Padilha (Relações Institucionais) pedindo para que o governo atue para reprovar a proposta de emenda da Constituição (PEC) da Anistia.

Os signatários argumentam que, caso promulgada, será o quarto perdão a candidaturas de mulheres e pessoas negras. “Já passou da hora, e já houve tempo o suficiente para a adaptação das agremiações às regras”, diz o texto. “Ao anistiar os partidos, o projeto gera ainda outros efeitos prejudiciais ao nosso sistema republicano, pois desmoraliza a justiça eleitoral, reduz a transparência de dados sobre o uso de recursos públicos e enfraquece os mecanismos de fiscalização e controle.”

O texto conta com a assinatura de integrantes do movimento negro e das mulheres, da educação, do setor econômico e da segurança pública, como Neca Setúbal, Douglas Belchior, Laura Carvalho e Rento Sérgio de Lima.

Diferente de propostas de anistia no passado, o PT apoia a PEC da Anistia, em tramitação na Câmara. A presidente do partido, Gleisi Hoffmann (PR), disse que é um tema “que temos que fazer um debate aberto e franco”.

A Casa votará a constitucionalidade do projeto na Comissão de Constituição e Justiça e de Cidadania (CCJ) nesta terça-feira, 16. Mais de 60 organizações da sociedade civil, que atuam tanto na defesa de direitos das mulheres e dos negros como organizações do direito eleitoral assinaram um manifesto contra a PEC.

A previsão é de aprovação da proposta, que terá o mérito analisado em uma comissão especial. PSOL e Novo fizeram obstrução à pauta enquanto partidos tentaram avançar com a medida ao longo de abril.

Leia a íntegra:

Continua após a publicidade

À SECRETARIA DE RELAÇÕES INSTITUCIONAIS DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Ministro-Chefe da Secretaria de Relações Institucionais

V. Ex.ª Ministro Alexandre Padilha

À CASA CIVIL DA PRESIDÊNCIA DA REPÚBLICA

Ministro-Chefe da Casa Civil

V. Ex.ª Ministro Rui Costa

Nós, membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável e do Conselho de Participação Social, abaixo assinados, vimos a vossa excelência, respeitosamente, nos posicionar contra a Proposta de Emenda à Constituição 09/2023 que ora tramita na Comissão de Constituição e Justiça da Câmara Federal.

Continua após a publicidade

Tal projeto, que anistia os partidos políticos de quaisquer irregularidades cometidas até a sua promulgação, perdoará, pela quarta vez, o não cumprimento da legislação que estabelece cotas de financiamento de candidaturas de mulheres e pessoas negras. Já passou da hora, e já houve tempo o suficiente para a adaptação das agremiações às regras, de que o combate ao racismo e ao machismo avance em nossas estruturas partidárias e políticas, mudando a vergonhosa realidade de sub-representação de mulheres e pessoas negras na política nacional. E isso só poderá ser feito com a manutenção das penalizações sobre os partidos que não cumprirem tais regras.

Ao anistiar os partidos, o projeto gera ainda outros efeitos prejudiciais ao nosso sistema republicano, pois desmoraliza a justiça eleitoral, reduz a transparência de dados sobre o uso de recursos públicos e enfraquece os mecanismos de fiscalização e controle.

Certas do compromisso do Governo Federal com a equidade e a Justiça Social, solicitamos que a base política do governo envide esforços para garantir que a PEC 09/2023 seja reprovada, como um gesto de defesa do espírito de cidadania da Constituição Federal.

Assinam membros do Conselho de Desenvolvimento Econômico Social Sustentável:

1. Margareth Matiko Uemura

2. Franklin Felix

3. Rosangela Lyra

Continua após a publicidade

4. Caio Magri

5. Keila Simpson

6. André Junqueira Ayres Villas Boas

7. Laura Carvalho

8. Maria Paula Dallari Bucci

9. Vercilene Dias

10. Rosana Onocko Campos

Continua após a publicidade

11. Neca Setúbal

12. Marcel Fukayama

13. Douglas Belchior

14. Priscila Cruz

15. Zélia Amador de Deus

16. Katia Maia

17. Virgílio Viana

Continua após a publicidade

18. Antônio Augusto de Queiroz

19. Benilda Regina Paiva de Brito

20. Nina da Hora

21. Ilona Szabó de Carvalho

22. Ana Carolina Lima

23. Raimundo Bonfim

24. Aline Souza

Continua após a publicidade

25. Sueli Carneiro

26. Camila Moradia

27. Alexandra Soraia de Vasconcelos Segantin

28. Vera Lúcia Santana Araújo

29. Helena B. Nader

30. Aristides Veras dos Santos

31. Nalu Faria

32. Adriana Barbosa

33. Fernanda Burle

34. Floriano de Azevedo Marques

35. Rosilda Prates

Assinam membros do Conselho de Participação Social:

36. Carlos Magno Silva Fonseca

37. Cristiane Ribeiro

38. Denildo Rodrigues de Moraes

39. Keila Simpson

40. Romi Márcia Bencke

41. Zélia Amador de Deus

42. Marcio Astrini

43. Célia Gonçalves Souza

44. Nilza Valéria Zacarias do Nascimento Oliveira

45. Vanja Andréa Reis dos Santos

46. Pedro Ivo de Souza Batista

47. Aristides Veras dos Santos

48. Aldenora Gomes González

49. Renato Sérgio de Lima

50. Daniel Seidel

51. Maria Eunice Figueiredo Guedes

52. Rudrigo Rafael Souza e Silva

53. Geremias Dos Santos