Ipec PR: Alvaro Dias tem 41% dos votos válidos para o Senado; Moro tem 35%

Candidato à reeleição, Alvaro Dias (Podemos) aparece numericamente à frente nas intenções de voto para o Senado do Paraná com 41% dos votos válidos, segundo a pesquisa Ipec (ex-Ibope) divulgada neste sábado, 1º. O ex-juiz Sérgio Moro está com 35%.

Atrás na disputa estão Paulo Martins (PL), que tem 14%, Rosane Ferreira (PV), com 3% e Aline Sleutjes (Pros), que tem 2%. Orlando Pessuti (MDB), Desiree (PDT), Laerson Matias (PSOL), Roberto França da Silva Junior (PCO) e Dr. Sabio (PMN) têm 1%.

Dias está numericamente à frente de Moro. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Ex-aliados, Dias e Moro são adversários diretos na disputa pela vaga no Senado. A relação foi abalada quando o ex-juiz migrou para o União Brasil quatro meses depois de se filiar ao Podemos, de Dias. Ambos passaram a campanha trocando acusações.

Como mostrou o Estadão, Dias tem o apoio formal do PSB, legenda que apoia o ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT). Petistas incentivam o voto útil no senador do Podemos para impedir uma vitória do ex-ministro da Justiça. O movimento acontece ao mesmo tempo que Moro tem acenado ao presidente Jair Bolsonaro (PL), com quem havia rompido em 2020.

A pesquisa foi realizada entre 29 de setembro e 1º de outubro e entrevistou 1.504 eleitores presencialmente em 68 municípios do Estado. O levantamento está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número PR-02084/2022. A margem de erro é de três pontos porcentuais para mais ou para menos.