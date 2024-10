Janja diz que Lula só vai voltar a trabalhar no Planalto na segunda e ida a SP ainda está indefinida

No último sábado, 19, o presidente caiu no banheiro do Palácio da Alvorada enquanto cortava a unha do pé. O acidente doméstico resultou em três pontos na nuca e em uma pequena hemorragia cerebral, o que levou o presidente a cancelar a viagem oficial à Rússia para a Cúpula dos Brics.

Segundo informou a primeira-dama, a ida de Lula a São Paulo para acompanhar a reta final da campanha de Guilherme Boulos (PSOL) também ainda não está definida. Nesta sexta-feira, 25, o presidente deve passar por novos exames que indicarão se ele está apto para viajar, afirmou Janja.