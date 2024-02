João Campos dá dicas culturais: história dos amigos que passaram a perna até no diabo e manguebeat

O prefeito de Recife, João Campos (PSB-PE), virou case no último Carnaval quando postou em suas redes sociais uma novidade. Descoloriu o cabelo e escreveu: “Nevei”. O político tem atuação constante no cenário nacional e costuma circular por Brasília. Esta semana, aproveitou para dar dicas aos leitores do Estadão na série Para Ver, Ouvir e Pensar. João Campos sugere filme brasileiro e livro com mensagem política.

A seguir, veja as sugestões do prefeito:





Um livro

Para aqueles que têm um tempinho dedicado à leitura, o prefeito indica obra de Daron Acemoglu e James A. Robinson. Em “Por que as nações fracassam”, apresentam elementos para explicar os motivos que levaram algumas países à riqueza enquanto outros se mantêm pobres. Os autores acreditam que nações com sistema político pluralista têm mais probabilidade de desenvolverem “boas instituições”.

Um filme

O pernambucano João Campos escolheu filme baseado em obra do escritor também pernambucano Ariano Suassuna. “Auto da Compadecida” é filme de Guel Arraes que originalmente foi série na TV Globo. Ele conta a história de dois amigos cheios de esperteza que conseguem enganar o padre, o bispo, o cangaceiro e até o diabo.





Uma música

De novo vem de Pernambuco a dica do prefeito. A música que ele sugere para ouvir foi lançada em 1994: “A Praieira”. Faz parte das composições de Chico Science, ícone do chamado manguebeat. O cantor e compositor faleceu num acidente de carro, mas suas músicas são cultuadas até hoje em Pernambuco e também no restante do Brasil.





Ficha técnica:

Livro - Por que as nações fracassam, 2012

Filme - O Auto da Compadecida, de Guel Arraes

Música - A Praeira, de Chico Science e Nação Zumbi