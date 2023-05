Impedido pela Justiça de assumir cargo, Neri Geller dá expediente na Agricultura

Apesar de estar impedido de ocupar cargo público, o ex-ministro e ex-deputado Neri Geller (PP) atua informalmente no Ministério da Agricultura e tem ajudado o chefe da pasta, Carlos Fávaro, na interlocução com parlamentares. No ano passado, o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) cassou o mandato parlamentar de Geller e o tornou inelegível por oito anos por abuso de poder econômico.

No início do ano, Geller chegou a ser anunciado como secretário de política agrícola, mas a Casa Civil o impediu de assumir. A função está vaga até hoje. No Planalto, a avaliação é que o ex-deputado ainda pode reverter a situação judicialmente e depois disso terá sua nomeação formalizada.

O ex-ministro e ex-deputado federal Neri Geller (PP). Foto: André Dusek/Estadão

Procurado pela Coluna, Geller disse que acompanha Fávaro em algumas reuniões, mas não dá expediente na pasta. Ele disse seu nome ainda está sob análise na Casa Civil e que “há expectativa” para que assuma o cargo no MAPA.