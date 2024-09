Lira anuncia apoio a Motta em reunião com líderes partidários e Elmar tenta se aproximar de Lula

BRASÍLIA – O presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL), vai apoiar a candidatura do deputado Hugo Motta, líder do Republicanos, à sua sucessão. A entrada de Motta na disputa marca uma reviravolta no cenário político e provocou racha no Centrão.

PUBLICIDADE Pouco depois de Lira ter anunciado para líderes de partidos o apoio a Motta, nesta quarta-feira, 11, o presidente Luiz Inácio Lula da Silva se reuniu com o deputado Elmar Nascimento (BA), no Palácio do Planalto. Líder do União Brasil na Câmara, Elmar era o favorito de Lira para ocupar sua cadeira, mas acabou sendo escanteado. Na semana passada, o presidente da Câmara acertou com Lula o nome de Motta como sendo o “candidato da unidade”. Motta entrou no páreo após a desistência do presidente do Republicanos, Marcos Pereira (SP). Só que, ao contrário do previsto, os outros concorrentes não aceitaram retirar suas candidaturas.

Lira diz que Hugo Motta é candidato da unidade Foto: MARIO AGRA AGENCIA CAMARA

Elmar disse a Lula que se mantém na disputa e reafirmou sua disposição de diálogo com o governo. Sua campanha conta com assessoria e propaganda nas redes sociais. Em julho, ele fez uma festa de aniversário que reuniu 12 ministros e parlamentares de todos os partidos, além do vice Geraldo Alckmin. Ao som da banda Timbalada, alguns convidados o chamavam de “presidente”.

Acompanhado dos ministros Celso Sabino (Turismo) e Juscelino Filho (Comunicações), indicados para os cargos pelo União Brasil, Elmar chegou ao Planalto disposto a mostrar que não era um ‘longa manus’ de Lira. Mais tarde, ele reuniu integrantes da bancada, na sede do partido, e afirmou aos correligionários que a conversa com o presidente havia sido positiva. Além de Turismo e Comunicações, o União Brasil comanda o Ministério da Integração e Desenvolvimento Regional, dirigido por Waldez Góes.

Preterido por Lira, Elmar fez um acordo com Antônio Brito, líder do PSD, que também não abriu mão de concorrer à presidência da Câmara.

Na segunda-feira, 9, Elmar e Brito jantaram na casa do ministro do Turismo e fecharam uma aliança. “O que eles conversaram ali foi no sentido de os dois continuarem candidatos. E, lá na frente, aquele que estiver mais viável será apoiado pelo outro, ainda no primeiro turno”, afirmou Sabino.

Publicidade

Foi também esse ponto que Elmar destacou para Lula, nesta quarta-feira. Como mostrou o Estadão, o presidente tem dito – e repetiu para o deputado – que não vai interferir na disputa do Congresso. Na prática, porém, seus movimentos indicam que ele atuou, nos bastidores, para desidratar a candidatura do União Brasil, o que provocou revolta no partido.

O ministro das Relações Institucionais, Alexandre Padilha, negou que o governo tenha agido para derrubar Elmar. “O presidente Lula respeita o processo da Câmara e eu, como deputado que sou (licenciado), também”, disse Padilha ao Estadão. “Hugo Motta, assim como todos os outros candidatos, tem todas as qualidades para presidir a Câmara. E nós vamos torcer para que o escolhido represente a maior unidade possível, pois a nossa expectativa sempre será a de continuidade das votações para mantermos o ciclo de crescimento no País”, completou Padilha.

As eleições que vão renovar o comando da Câmara e do Senado estão marcadas para fevereiro de 2025, mas a disputa está cada vez mais acirrada. No Senado, o cenário é mais tranquilo porque a vitória de Davi Alcolumbre (União Brasil-AP), candidato do presidente da Casa, Rodrigo Pacheco (PSD-MG), é considerada “pule de dez”.

Além disso, todas as atenções estão voltadas para a sucessão de Lira porque é o presidente da Câmara que tem o poder para autorizar ou engavetar pedidos de impeachment contra o chefe do Executivo.

PUBLICIDADE A portas fechadas, Elmar não esconde que se sente traído por Lira, até então seu melhor amigo. Na tentativa de obter apoio do governo, o deputado fez um gesto na direção do Planalto ao orientar a bancada do União Brasil a barrar, na Comissão de Constituição e Justiça (CCJ), o avanço do projeto que prevê anistia aos condenados pelos ataques de 8 de janeiro do ano passado. Para conquistar o aval do PL do ex-presidente Jair Bolsonaro, Lira fez o caminho inverso e pediu a deputados do PP que aprovassem a proposta. O apoio ou rejeição à anistia para os bolsonaristas virou moeda de troca na campanha dos candidatos à presidência da Câmara. O governo é contra o projeto, visto como questão de honra para o PL de Bolsonaro.

Publicidade

Lira participou nesta quarta-feira, 11, do almoço de aniversário de Motta, que completou 35 anos, no restaurante Marie, em Brasília. A seu lado estavam líderes de sete partidos, entre os quais o PT de Lula.





“O presidente da Câmara, Arthur Lira, nos informou que apoia Hugo Motta para sua sucessão como um nome qualificado para a construção da unidade na Casa”, contou o líder do PT, Odair Cunha (MG).