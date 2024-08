Por trás da questão está o espaço crescente que os Congressistas ganharam no Orçamento. Com o orçamento da União consumido em despesas obrigatórias, como o pagamento de benefícios e da folha do funcionalismo, o governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva se viu com cada vez menos recursos para tocar obras e projetos, e cada vez mais na mão de deputados e senadores, com um quinhão de emendas cada. “As políticas públicas passam a ser terceirizadas. Tem pouco recurso discricionário, eu só posso construir uma Casa da Mulher Brasileira se deputado colocar emenda?”, resumiu a ministra das Mulheres, Cida Gonçalves, em entrevista no início do mês.

Se o acordo entre os poderes poderia ter o efeito de moralizar e fiscalizar os repasses, não tem sido esse o norte das negociações. A questão é mais “farinha pouca, meu pirão primeiro”. Como vem mostrando o Estadão/Broadcast, o próprio Lula tem conduzido negociações com o Congresso - que tem como líder da “bancada das emendas” o presidente da Câmara, Arthur Lira (PP-AL). Lira, que deixa o cargo em fevereiro do ano que vem, atua para que o Congresso mantenha o maior controle possível dos recursos. Mas as negociações também passam pela eleição da mesa do Congresso no ano que vem, e emenda, aqui, é mais uma vez usada como moeda de troca para angariar apoios.