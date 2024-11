Opinião | Haddad se torna a cara do governo Lula 3, erre ou acerte

A aposta arriscada de fazer do ministro a vitrine do governo tem claramente caráter político. Nos bastidores, dizem que o argumento usado pelo titular da Fazenda para convencer o presidente da necessidade dos cortes é que era preciso fazê-lo agora para chegar com a economia melhor em 2026. Politicamente, faz sentido que Haddad seja o “pai da criança” se a previsão é que isso renda fruto daqui a dois anos. Um tiro que pode sair pela culatra, uma vez que, até agora, a percepção do mercado é de que as medidas são insuficientes para garantir o equilíbrio necessário e fazer o País decolar. Se der errado na economia, em 2026, a culpa também será do Haddad.

Depois do desempenho pífio do PT nas eleições municipais, Lula deve estar ainda mais preocupado em construir um nome viável para seu sucessor. Politicamente, o melhor candidato para as próximas eleições presidenciais no partido é o próprio Lula, mas há uma preocupação do que vem depois. Haddad enfrenta resistências internas na legenda e no governo, mas, se entregar o que promete, pode minimizá-las. Após o pronunciamento desta quarta, parece que a aposta do presidente continua sendo a mesma de 2018. A ver se, até 2026, Lula continuará sendo Haddad.