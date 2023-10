Lula alfineta Bolsonaro e diz que emas vão crescer no Alvorada ‘sem ameaça de cloroquina’

BRASÍLIA – O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) publicou em suas redes sociais nesta sexta-feira, 6, um registro de emas filhotes que nasceram no Palácio da Alvorada. Na legenda, o presidente afirmou que os animais vão crescer “sem o risco de serem ameaçadas com cloroquina”. A frase ironiza uma imagem do ex-presidente Jair Bolsonaro (PL) exibindo uma caixa do medicamento para uma ave no jardim da residência oficial em julho de 2020, durante a pandemia de covid-19.

Ninhada de emas nasceram no Palácio da Alvorada nesta sexta-feira, 6 Foto: Reprodução@LulaOficial/Twitter

“Olhem as eminhas que nasceram aqui no Alvorada. Elas vão crescer livres e sem o risco de serem ameaçadas com cloroquina”, afirmou Lula no seu perfil no X (antigo Twitter). O presidente se recupera de cirurgia realizada no final de setembro.

Em 23 de julho de 2020, quando estava se recuperando de uma infecção pelo coronavírus, Bolsonaro foi fotografado mostrando o medicamento para uma ema do Alvorada. Quando esteve doente, o ex-presidente disse que tinha se tratado com a hidroxicloroquina. A substância, sem eficácia comprovada pela ciência para tratamento da covid-19, foi utilizada como ferramenta para a propagação de desinformação sobre o combate ao vírus.

No Alvorada, Bolsonaro mostrou caixa de cloroquina para uma ema em julho de 2020

Dez dias antes do episódio, quando também estava se recuperando da covid-19, Bolsonaro foi atacado por uma ema quando tentava alimentá-la.

Janja grava vídeo alimentando filhotes

A primeira-dama Janja da Silva também registrou o nascimento das emas no Palácio da Alvorada nas redes sociais. Segundo Janja, a ninhada foi de 12 filhotes, que ganharão uma área especial no Palácio. Em um vídeo publicado na manhã desta sexta, a primeira-dama apareceu alimentando os animais.

“A sexta-feira começou com novas moradoras aqui no Alvorada! Doze filhotinhos de ema nasceram e, nos próximos dias, vão ganhar uma área especial para crescerem bem e saudáveis. Hoje de manhã, elas comeram couve e passearam pelo jardim, já estão se sentindo em casa. Sejam bem-vindas!”, disse a primeira-dama.