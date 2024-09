Lula deve escolher ministra negra e próxima da política para Ministério dos Direitos Humanos

O nome mais cotado hoje é o da deputada estadual Macaé Evaristo (PT-MG). Também são citadas a ex-ministra Nilma Lino Gomes e a deputada federal Benedita da Silva (PT-RJ). Todas elas já têm trajetória na vida pública. Macaé Evaristo e Nilma Lino Gomes são de Minas Gerais. O diretório local do PT pressiona para ter uma representante na Esplanada dos Ministérios. Os três nomes foram levados a Lula no fim de semana pela presidente do partido, Gleisi Hoffmann.

Também circula o nome da Secretária Nacional de Acesso à Justiça, Sheila de Carvalho. Ela é advogada e ligada ao grupo Prerrogativas, influente no governo. Apesar disso, sua nomeação é vista como pouco provável por causa da pressão petista pelo ministério. O nome de Silvio Almeida teria superado esse tipo de obstáculo no começo de governo porque ele era uma sumidade na área de Direitos Humanos antes das acusações de assédio sexual que o derrubaram do ministério na semana passada.