Lula diz que eleição em SP será ‘confrontação direta’ com Bolsonaro

“Tenho candidato em todas as capitais, em todas as cidades, sobretudo se for candidato do PT, de partido aliado, que faz parte da base. Em algumas cidades, vamos ter candidatos que não são do PT e eu vou apoiar, que não são do PSB (partido do vice-presidente Geraldo Alckmin), e eu vou apoiar. Isso vai depender de cidade a cidade”, comentou.

Ao falar sobre a eleição na capital de São Paulo, Lula classificou que a disputa é “muito especial” por ser uma “confrontação direta entre o ex-presidente (Jair Bolsonaro) e o atual presidente; entre eu e a figura”, recusando-se a citar o nome de Jair Bolsonaro. Lula disse ter ficado muito feliz em ter convencido Marta a ser vice na chapa de Boulos, citando que ela terá que se filiar ao PT.