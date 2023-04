Lula fará pronunciamento neste domingo para anunciar novo mínimo e celebrar Dia do Trabalhador

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) fará um pronunciamento em tom otimista, neste domingo, 30, em homenagem ao Dia do Trabalhador, a ser comemorado em 1.º de Maio. Lula aproveitará a data para destacar o novo valor do salário mínimo, que passará dos atuais R$ 1.302 para R$ 1.320, e a política de valorização permanente do piso nacional. O pronunciamento ocorrerá às 20 horas, em cadeia nacional de rádio e TV.

Depois de muita discussão com a equipe econômica, o governo também concedeu isenção do Imposto de Renda para quem ganha até dois salários mínimos (R$ 2.640). A expectativa de Lula é aumentar gradativamente a faixa de isenção, até chegar a R$ 5 mil.

Lula aproveitará a comemoração do Dia do Trabalhador para fazer pronunciamento em tom otimista sobre futuro do País. Foto: Wilton Junior/Estadao Foto: WILTON JUNIOR / ESTADÃO - 20/4/2023

No pronunciamento deste domingo, 30 o presidente também falará sobre a nova regra para o reajuste do salário mínimo que, além de repor a inflação, incluirá o crescimento da economia (PIB) dos dois anos anteriores.

Na tarde deste sábado, 29, Lula foi a São Paulo para o enterro de uma afilhada, mas já retornou a Brasília. O petista ainda avalia se retornará à capital paulista nesta segunda-feira, 1.°, para participar do ato de 1.º de Maio, promovido pelas centrais sindicais.

A manifestação ocorrerá no Vale do Anhangabaú, no centro de São Paulo. O Estadão apurou que Lula aguardará informações sobre o tamanho ato – se estará ou não esvaziado – para decidir se vai. “A disposição dele é comparecer”, disse o ministro do Trabalho, Luiz Marinho.