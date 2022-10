Lula e Bolsonaro têm votação recorde em 2022; veja quantos votos cada candidato recebeu desde 1989

Continua após a publicidade

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) atingiu o maior índice de votação da história do País no último domingo, 2, com 57.258.115 votos. O presidente Jair Bolsonaro (PL) também bateu recorde, escolhido por 51.071.277 eleitores, quantidade superior à recebida por ele no primeiro turno de 2018, ano em que foi eleito. Na prática, a quantidade de votos do segundo colocado nas eleições 2022 foi maior do que a do vencedor de todas as anteriores no primeiro turno. Nunca um candidato havia atingido a marca de 50 milhões de votos na primeira rodada de votação.

O eleitorado cresceu. Segundo o Tribunal Superior Eleitoral (TSE), houve um aumento de 6,21% do número total de eleitores em 2022, em comparação a 2018. Neste ano, 156.454.011 cidadãos estavam aptos a votar, dos quais 123.679.629 efetivamente compareceram. Foi o maior número de eleitores da história. Na eleição geral anterior, quando Bolsonaro foi eleito, eram 147.306.275. Destes, 117.364.654 compareceram às urnas. O índice de abstenção, de aproximadamente 20%, foi similar nos dois pleitos.

Além disso, a concentração de votos nos dois principais colocados foi notória em 2022. Isso favorece o recorde pois a dispersão dos votos entre os outros candidatos foi menor. Isso fica evidente ao observar a quantidade de votos recebidos pelos terceiros colocados em cada eleição.

Em 2022, 123.679.629 eleitores compareceram à votação. Foto: Andre Coelho/EFE

Veja quantos votos os três principais candidatos a presidente receberam no primeiro turno de cada eleição.

2022

Lula (PT): 57.259.504 votos

Jair Bolsonaro (PL): 51.072.345 votos

Simone Tebet (MDB): 4.915.423 votos

2018

Jair Bolsonaro (PSL): 49.277.010

Fernando Haddad (PT): 31.342.051

Ciro Gomes (PDT): 13.344.371

2014

Dilma Rousseff (PT): 45.929.779

Aécio Neves (PSDB): 37.715.101

Marina Silva (RedePSB): 24.306.461

2010

Dilma Rousseff (PT_: 47.651.434

José Serra: 33.132.283

Marina Silva: 19.636.359

2006

Lula: 46.662.365

Geraldo Alckmin: 39.968.369

Heloísa Helena: 6.575.3936.85

2002

Lula: 39.455.233

José Serra: 19.705.445

Anthony Garotinho: 15.180.097

1998

FHC: 35,936,382

Lula: 21,475,211

Ciro Gomes: 7,426,187

1994

FHC: 34.350.217

Lula: 17.112.255

Enéas Carneiro: 4.670.894

1989

Fernando Collor: 20.611.030

Lula: 11.622.321

Brizola: 11.167.665

