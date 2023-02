Lula vai aos EUA para primeiro encontro com Biden; veja a íntegra da agenda do presidente

O presidente Luiz Inácio Lula da Silva chegou a Washington, nos Estados Unidos, na tarde de ontem para o seu primeiro encontro com o presidente americano Joe Biden após a vitória nas eleições de 2022. Como mostrou o Estadão, Lula leva para a discussão temas econômicos e ambientais, além de uma extensa agenda focada no combate à desinformação e a defesa da democracia.

Embarcando para os EUA para encontro com o presidente Biden. Até a minha volta no sábado, @geraldoalckmin fica na presidência. Bom trabalho!



📸: @ricardostuckert pic.twitter.com/YNFGhw6U36 — Lula (@LulaOficial) February 9, 2023

Em nota, o governo brasileiro afirmou que o encontro “marca a retomada de relações entre os dois países”. No entanto, não houve rompimento do Brasil com os EUA na gestão Jair Bolsonaro, tanto com Biden e, sobretudo, com Donald Trump.

Lula também cumpre agenda com parlamentares do partido democrata. Ele é acompanhado pelos ministros Mauro Vieira (Relações Exteriores), Fernando Haddad (Fazenda), Marina Silva (Meio Ambiente) e Anielle Franco (Igualdade Racial). Veja a íntegra da agenda desta sexta-feira, 10. Ele está hospedado na Blair House, mansão do governo americano que fica próxima à Casa Branca e é usada para receber visitas diplomáticas.

Veja a íntegra da agenda:

12h30 - Encontro com senador Bernie Sanders

13h15 - Encontro deputados do partido Democrata

14h - Encontro com representantes da Federação Americana de Trabalho e Congresso de Organizações Industriais (AFL-CIO)

17h30 - Encontro com presidente Joe Biden

19h30 - Coletiva de imprensa