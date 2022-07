Manifestações no Panamá são sinal de alerta a governos latino-americanos

Junto com Chile, Uruguai e Costa Rica, o Panamá tradicionalmente aparece na lista dos países latino-americanos mais bem-sucedidos e estáveis da região. Foi um tanto surpreendente, portanto, ter sido justamente ele um dos primeiros palcos da onda de protestos que veio a reboque do choque econômico resultante da invasão russa na Ucrânia e das consequentes sanções ocidentais contra Moscou. O caos nas ruas da Cidade do Panamá já dura mais de um mês e representa a pior crise do país desde o fim da ditadura em 1989. Os protestos levaram à paralisação do transporte público e ao fechamento de escolas.

No Panamá, o gatilho para as manifestações em massa foram gravações em que deputados celebram o início do período legislativo da Assembleia Nacional com garrafas de whisky importado, cenas que se tornaram símbolos de uma elite política vista como irresponsável, corrupta e acima da lei. Mas, assim como os protestos no Brasil em 2013 e no Chile em 2019, nos quais o aumento do custo do transporte público deu início às maiores manifestações em décadas, tais eventos costumam ser apenas a última gota que “rompe o dique” e leva cidadãos frustrados às ruas: no caso panamenho, escândalos de corrupção, desemprego elevado e altos níveis de desigualdade já haviam gerado crescente descontentamento público com o governo do presidente Laurentino Cortizo.

A demonstrator with a megaphone takes part in a protest against the high cost of food and gasoline in Panama City, on July 25, 2022. - The Panamanian government and protesters edged closer Monday to an agreement to end a weeks-long living cost revolt that has blocked roads, interrupted food supplies and damaged the economy. Authorities agreed in the early morning hours to reduce the price of 72 basic consumer items by some 30 percent on average. (Photo by Luis ACOSTA / AFP) Foto: LUIS ACOSTA / AFP

Por mais que o ódio dos manifestantes se concentre na figura do presidente e dos apreciadores da bebida importada – presumidamente paga pelo contribuinte –, a crise política do Panamá faz parte de uma onda global de protestos pós-pandemia e pós-guerra na Ucrânia. Foi essa mesma onda que levou, recentemente, manifestantes do Sri Lanka a invadirem o palácio presidencial e o presidente Rajapaksa fugir do país e renunciar. Rajapaksa não teve a mesma sorte que o presidente equatoriano Guillermo Lasso, o qual conseguiu recentemente, com intermediação da Igreja Católica, negociar um acordo com os manifestantes depois de três semanas de protestos que deixaram centenas de feridos e pelo menos seis mortos.

É difícil prever qual será o próximo país atingido pela atual onda global de protestos. No entanto, além do grau de descontentamento generalizado, a data das próximas eleições gerais é mais um indicador relevante: quanto mais próximo o pleito, menos chance há de grandes explosões sociais. Afinal, por que tomar as ruas se é possível punir os governantes na urna? No Sri Lanka e no Panamá, os manifestantes não tiveram paciência de esperar até 2024 ou, no caso equatoriano, até 2025. Entre os presidentes latino-americanos, o peruano Pedro Castillo, que já enfrentou protestos em abril, talvez seja o mais vulnerável e provavelmente não chegará ao fim do mandato, em 2026. Em todo caso, dificilmente será o único presidente latino-americano a sentir a ira das ruas.