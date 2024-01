O que diz o preferido do PT para o Ministério da Justiça sobre indicação de Lewandowski

Preferido por setores do PT para a vaga no Ministério da Justiça e Segurança Pública, Marco Aurélio de Carvalho, coordenador do grupo Prerrogativas, afirma que o ministro aposentado do Supremo Tribunal Federal (STF) Ricardo Lewandowski, escolhido pelo presidente Lula para a pasta, terá seu “total apoio”.

O coordenador do Prerrogativas disse ao Estadão estar “honrado com os apoios que recebeu”, mas opina que Lewandowski é “um grande nome e tem todas as condições de fazer uma grande gestão”.

Marco Aurélio acrescenta que os desafios do novo ministro “não são pequenos”. Entre os temas mais urgentes para a gestão, ele chama a atenção para o enfrentamento do racismo estrutural e dos problemas no sistema carcerário.

Marco Aurélio de Carvalho reitera "total apoio" a Ricardo Lewandowski, indicado para o Ministério da Justiça e Segurança Pública Foto: Divulgação (esquerda) e Wilton Jr (direita)

Quem apoiava Marco Aurélio de Carvalho para o Ministério

A mobilização de integrantes do PT pela indicação de Marco Aurélio se intensificou a partir da aprovação de Flávio Dino para o Supremo Tribunal Federal. Como mostrou a Coluna do Estadão, o nome de Carvalho tinha apoio da maioria do partido em todas as suas correntes internas.

Grupos fora do PT também avalizavam o nome do advogado. A frente ampla de apoios ia desde petistas históricos, como o deputado estadual Emídio de Souza (PT-SP) e o deputado federal Rui Falcão (PT-SP), até setores evangélicos, como o Fórum Evangélico Nacional de Ação Social e Política (Fenasp), que emitiu nota interna elogiando a “capacidade de diálogo” de Marco Aurélio.

O ex-ministro de Lula e Dilma, Edison Lobão, também tinha apreço pela indicação do advogado. “Grande jurista”, afirmou Lobão à Coluna do Estadão, destacando que, a escolha seria a de um nome “de confiança do presidente Lula”. Durante as férias de fim de ano, Carvalho, já cotado para o ministério, acompanhou o presidente em um passeio no Quilombo da Marambaia, no Rio de Janeiro.

Grupo Prerrogativas no Ministério da Justiça

O Prerrogativas é um grupo de juristas, advogados e acadêmicos de Direito que se notabilizou pelas críticas contra a Operação Lava Jato e pela atuação judicial contra a prisão em segunda instância.

Antonio Mariz de Oliveira, Alberto Toron e Marco Aurélio Carvalho em jantar do grupo Prerrogativas em 2019 Foto: Silvana Garzaro/Estadão

Se a indicação de Marco Aurélio de Carvalho prevalecesse, ele não seria a primeira pessoa próxima à entidade a integrar a pasta de Justiça, pois Augusto de Arruda Botelho e Wadih Damous, secretários de Flávio Dino, mantêm relação com o Prerrogativas.

‘Mais do que preparado’, diz Carvalho sobre Lewandowski

Ao Estadão, Marco Aurélio de Carvalho já havia citado a indicação de Ricardo Lewandowski, que seria, na perspectiva do advogado, “um nome de consenso”. “(Lewandowski) Está mais do que preparado para enfrentar as mazelas do sistema de segurança e do nosso sistema de Justiça”, disse Carvalho ainda em dezembro de 2023.

Marco Aurélio de Carvalho e Ricardo Lewandowski estavam no páreo para a indicação à pasta de Justiça e Segurança Pública ao lado de nomes como Jorge Messias, advogado-geral da União, Ricardo Cappelli, número dois de Dino, e Simone Tebet, ministra do Planejamento e Orçamento.