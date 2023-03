Bolsonaro quer desfile em carro aberto na chegada ao Brasil, nesta quinta

O ex-presidente Jair Bolsonaro informou aliados que gostaria de desfilar em carro aberto do aeroporto até sua casa, no Lago Sul, na chegada ao Brasil nesta quinta.

O presidente da República, Jair Bolsonaro, em um Rolls Royce. Foto: Sérgio Lima/AFP

A previsão é que Bolsonaro chegue por volta das 7h30 no aeroporto de Brasília.

Há expectativa de que apoiadores acompanhem o ex-presidente no percurso. Mas os membros da sigla ainda aguardam definições sobre o esquema de segurança a ser montado pelo governo do DF para fechar a programação.

Já há confirmação de que Bolsonaro será recepcionado por um grupo formado pela ex-primeira-dama, Michelle Bolsonaro, pelo presidente do PL, Valdemar Costa Neto, pelos líderes do PL no Congresso e pelo secretário nacional de relações institucionais, Walter Braga Netto.

Ainda não há orientação para as bancadas dos parlamentares da legenda sobre como devem agir. O PL disponibilizou um espaço na sede da legenda que poderá ser usado por Bolsonaro para cumprimentar os integrantes das bancadas na Câmara e no Senado. Não há confirmação se o ex-presidente irá, de fato, ao local.

Deputados bolsonaristas, entre eles José Medeiros (MT), queriam organizar caravanas para a vinda de apoiadores do ex-presidente de diversas partes do País. Eles desistiram por medo de os atos saírem de controle ou de sofrerem represálias do STF após os atos de 8 de janeiro.

Continua após a publicidade

Esse grupo acredita que ainda poderão ser organizadas motociatas ou carreatas menores para acompanhar Bolsonaro.

À noite, o ex-presidente deve participar de um evento promovido pela presidente do PL no Distrito Federal, a deputada Bia Kicis, que tomará posse formalmente na função.