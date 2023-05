Distanciamento entre Dino e Brandão gera rumor sobre ida de governador do MA para o União

Pessoas próximas ao ministro Flávio Dino (PSB) dizem que ele se afastou do governador do Maranhão, Carlos Brandão (PSB) recentemente. A animosidade aumentou os rumores de que Brandão cogita trocar o PSB, partido de Dino, pelo União Brasil.

CAUSA. As rusgas tiveram como origem o apoio nas disputas municipais de 2024. No caso da capital, Dino quer lançar o deputado Duarte Jr. (PSB) ao posto. Já Brandão sinalizou que poderia apoiar o atual prefeito, Eduardo Braide (PSD), adversário do ministro.

ACERTO. Eles fizeram acordo para manter alinhamento sobre as candidaturas a prefeito pelo menos nas seis maiores cidades do Estado. Brandão se elegeu com apoio do presidente Lula (PT) e um rompimento com Dino poderia significar perder também a interlocução com o governo federal.

O ministro da Justiça, Flávio Dino. Foto: Werther Santana / Estadão

Sinais particulares, por Kleber Sales. Flávio Dino, ministro da Justiça.