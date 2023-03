A mudança de tom do Brasil para o conflito na Ucrânia será um dos assuntos do ministro Mauro Vieira (Relações Exteriores) com Qin Gang, chanceler da China, na reunião bilateral que eles terão na semana que vem em Nova Délhi, paralela ao encontro do G20.

(FILES) In this file photo taken on December 13, 2022, Ambassador Mauro Vieira, nominated for Foreign Affairs Minister by Brazil's President-elect Luiz Inacio Lula da Silva, attends the closing session of the thematic groups of the transition government in Brasilia. - Brazil's new President, Luiz Inacio Lula da Silva, holds his first cabinet meeting on January 6, 2023. (Photo by EVARISTO SA / AFP)

MISSÃO. A China apoia a Rússia, mas nesta sexta (24) defendeu o cessar-fogo. Vieira também viaja com a missão de buscar na Índia o apoio de outros chanceleres, principalmente dos países que integram o BRICs, na tentativa de mediação do conflito.