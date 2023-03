Padilha é chamado a mediar conflito no MDB da Câmara sobre postos em Ministério das Cidades

Alexandre Padilha foi chamado a mediar a disputa do MDB da Câmara pelos postos de segundo escalão no Ministério das Cidades. O ministro Jader Filho assentiu às indicações da bancada do partido para as secretarias de Mobilidade e de Saneamento - esta última a ser ocupada pelo ex-ministro Leonardo Picciani. A Habitação, que cuida do Minha Casa Minha Vida, não.

O plano B do MDB era ocupar a vice-presidência de Habitação da Caixa, mas a via foi interditada. O Planalto destacou Inês Magalhães, que foi secretária de Habitação no governo Dilma.