‘Meu foco foi sempre o Senado’, diz Alvaro Dias após recusar candidatura ao governo do Paraná

O Senador pelo Paraná e candidato à reeleição Alvaro Dias (Podemos) recusou oferta do União Brasil para que disputasse o governo do Estado em aliança com o ex-juiz Sérgio Moro (União), também candidato ao Senado. A proposta foi feita diretamente à deputada federal Renata Abreu, presidente do Podemos.

“Agradeci, mas continuo candidato ao Senado”, afirmou Dias, que aparece em segundo lugar nas pesquisas eleitorais mais recentes sobre a disputa da vaga, logo atrás de Moro. Conforme levantamento da Real Time Big Data divulgado no dia 21 de julho, Dias tem 26% das intenções de voto e Moro, primeiro colocado, rem 31%. Com a margem de erro, eles são considerados tecnicamente empatados.

Mesmo em segundo lugar nas pesquisas para vaga no Senado pelo Paraná, Alvaro Dias recusou aliança com Sérgio Moro, do União Brasil, primeiro colocado. Foto: Nilton Fukuda/Estadão

Antes de o ex-juiz lançar sua pré-candidatura ao Senado, no dia 12 de julho, era Álvaro quem liderava as pesquisas.

“Tive vários convites, inclusive do União Brasil para disputar o governo”, diz Álvaro. “Eu respeito Moro tanto quanto os outros concorrentes, são todos importantes”, afirma.

Moro lançou a candidatura ao Senado em seu Estado natal, o Paraná, após ter domicílio eleitoral negado em São Paulo. Sua mulher, a advogada Rosângela Wolff Moro (União), deve se candidatar a deputada federal por São Paulo. Segundo Moro, ela estaria “pronta para representá-lo”.