Michelle Bolsonaro usa Instagram para fazer publi de produtos de beleza

A ex-primeira dama Michelle Bolsonaro usou suas redes sociais nesta quarta-feira, 18, para fazer uma publi sobre dois cosméticos e de um colar com o formato do mapa do Brasil. Os produtos são vendidos na loja de seu amigo Agustin Fernandez.

“Oi, gente. Passando aqui hoje para mostrar pra você dois produtos que eu amo do meu amigo Agustin Fernandez. Um que eu uso antes de maquiagem e o segundo é o que eu uso antes de dormir”, disse enquanto apresentava os cosméticos. O conjunto de vídeos ainda conta com frames da ex-primeira dama usando os produtos e se maquiando, além de segundos de Michelle treinando as falas.

Na publicação, Michelle coloca um link para compra dos cosméticos. A plataforma vende cada produto por um preço promocional de R$ 97,00. O valor original é de R$ 247,00, segundo o site.

Michelle Bolsonaro usa redes sociais para fazer publi de produtos de beleza Foto: Reprodução/Redes Sociais

A segunda publi da ex-primeira dama é um colar com o formato do Brasil. Nessa propaganda, Michelle apenas mostra uma foto usando o acessório: “meu colar favorito”. O site linkado na publicação leva até o site de venda que cobra R$ 97,00 pela semijoia, valor promocional. A plataforma diz que o valor original é de R$ 247,00.

Michelle está nos Estados Unidos com o seu marido, o ex-presidente Jair Bolsonaro. Ambos deixaram o Brasil dias antes da posse do atual presidente Luiz Inácio Lula da Silva.