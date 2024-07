Até que ponto o radicalismo e a polarização na política estimulam a violência em vez do debate, do diálogo e da negociação, pilares dos regimes democráticos? Certamente muitos se fizeram essa pergunta ainda digerindo as imagens dos tiros disparados contra o ex-presidente americano Donald Trump, no sábado, em um comício em Butler, na Pensilvânia. Cientistas políticos apontam uma causa essencial: no momento em que a radicalização e a polarização acirram os ânimos, principalmente, porque estimulam o medo e a raiva, as pessoas passam a considerar aqueles que pensam diferente como os inimigos que precisam ser destruídos e não apenas como um adversário político.

Donald Trump foi alvo de ataque de um atirador em Butler, na Pensilvânia Foto: Gene J. Puskar/AP

PUBLICIDADE Mas, ignorando que um atentado contra qualquer candidato representa um ataque à democracia, legitima a violência e é a falência do Estado democrático de direito, muitos tentam destruir os adversários. “Se o adversário é o inimigo, é lógico que eu pense: como me livro dele”, explica Melina Risso, diretora de pesquisas do Instituto Igarapé. Na prática, é uma forma de extremismo que une mentalidades e ideologias semelhantes com o objetivo de impor um pensamento quase sempre autoritário e único. E a violência não necessariamente acontece quando os opositores chegam às vias de fato ou quando, chegando ao extremo, um cidadão aparentemente solitário resolve matar Trump, ex-presidente e candidato a presidente da Nação mais poderosa do planeta, como fez Thomas Matthew Crooks, 20 anos, morto pelo serviço de segurança logo depois dos disparos. “Essa violência vai desde o xingamento verbal, até o ato extremo”, pondera a professora Deborah Barros Farias, da UNSW, em Sydney. Trump, assim como o ex-presidente Jair Bolsonaro, que foi vítima de uma facada durante a campanha eleitoral em 2018, são conhecedores dessa estratégia de desqualificar o adversário, semeando a discórdia entre os eleitores. Ataques verbais estimulam as desavenças e são o combustível muito usado por ambos para mover a engrenagem das redes sociais, se retroalimentando.

Neste fim de semana, o atentado em Butler, que aconteceu dois dias antes da convenção em Milwaukee em que os republicanos nomearam Trump candidato e ele anunciou seu vice, J.D.Vance, a troca de acusações aumentou. Republicanos culpavam os democratas e miravam no presidente Joe Biden, a quem atribuíam ataques contra Trump, definindo-o como um “protofascista que destruiria a democracia”. Democratas, por sua vez, lamentavam a violência política que, segundo diziam, era encorajada pelos adversários.

