O candidato Pablo Marçal (PRTB) que transforma os estúdios das emissoras em picadeiros para suas diatribes é a maior preocupação. Alguns organizadores chegam a compará-lo ao aluno malcriado e mal educado que senta na última fila da sala com o único objetivo de “tocar o terror” nos colegas e professores. Veja como exemplo, o que ele fez no domingo. Foi estabelecido que os candidatos não poderiam usar bonés ou outros adereços. O que fez Marçal? Foi com o boné. Irritados, os demais candidatos correram e colaram em suas roupas adesivos com os respectivos números dos seus partidos.

Prevenidos pelo que viram em debates anteriores, os organizadores se esforçaram para deixar o mínimo de brechas no regulamento. Era proibido sair do lugar, usar palavras de baixo calão, levar mais de dois assessores ao estúdio, interromper quem estava com a palavra etc. O que fez Marçal? Entrou com cinco assessores, três dos quais tiveram que ser retirados à força pelos seguranças porque se recusavam a sair. Nos intervalos, deixava o estúdio para ir ao banheiro, criando um enorme tumulto de jornalistas e assessores na parte externa da emissora.

Também disse palavrões, não parava de falar e atacar os outros. Quando algum dos demais estava falando e a tela estava dividida, fazia gestos e debochava dos adversários e os chamava usando apelidos que ele mesmo inventou. A confusão foi tão grande que exigiu nervos de aço da mediadora, a jornalista Denise Campos de Toledo. Houve 21 pedidos de direito de resposta. A organização concedeu oito.