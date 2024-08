Desde então e já no PL, o ex-presidente Jair Messias, rifou na eleição municipal deste ano o seu apoio entre candidatos diversos por todo o Brasil. Mais do que o apoio, jogou seu capital político e o posto em que se intitula “líder da direita” em nomes escolhidos por ele mesmo e criando situações confusas como a de São Paulo, onde depois de muitas idas e vindas, acabou apoiando a reeleição do prefeito Ricardo Nunes (MDB). Bateu o martelo quando, da mesma forma que ele fez - mas sem o atentado – um postulante surgido na última hora - se colocou como um franco-atirador, sem compromisso com nada ou ninguém, e encostou nos líderes nas pesquisas, Guilherme Boulos (PSOL) e o próprio Nunes com quem passou a disputar o título de “candidato do Bolsonaro”. Nome? Pablo Marçal (PRTB).

A entrada do “influencer” na campanha mudou tudo. As estratégias dos adversários, a presença nos debates e o peso que cada um passou a dar às suas redes sociais. Mas apesar das recentes negativas de apoio e xingamentos que recebe da família Bolsonaro, ele é quem melhor repete as antigas estratégias do líder do clã. Tem o mesmo descaramento e a mesma falta de bom senso, bons modos e boas práticas externadas com um vocabulário repleto de palavrões. Não deve ser mera casualidade que o general Hamilton Mourão – hoje senador pelo Republicanos - também era filiado ao PRTB quando concorreu a vice na chapa com Bolsonaro.