MPF pede celeridade em investigação sobre Milton Ribeiro e possíveis interferências de Bolsonaro

Em parecer enviado na segunda-feira, 19, o órgão solicitou o envio “imediato” para a Polícia Federal (PF) das provas e conclusões obtidas até o momento.

“Considerando que não ocorreram novos andamentos investigativos no presente caso, tendo em vista que os autos ficaram aguardando a decisão do STF [Supremo Tribunal Federal] quanto à competência para atuar no feito, verifica-se a necessidade de se prosseguir com celeridade a apuração”, diz o documento do MPF, assinado pela procuradora da República Carolina Martins Miranda de Oliveira.