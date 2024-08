Mulheres são maioria do eleitorado em 6 a cada 10 cidades brasileiras, diz TSE

As mulheres são maioria do eleitorado em 62% dos municípios brasileiros, segundo dados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE). A distribuição geográfica do voto mostra que, em 3.432 municípios, o eleitorado feminino é maior que o masculino, ao passo que 38% dos municípios, ou 2.126 localidades, têm a maioria de homens votantes. Em apenas 11 cidades a quantidade de eleitoras e eleitores é exatamente igual.

Elas representam 52,47% do eleitorado total do Brasil. São, ao todo, 81,8 milhões de eleitoras, enquanto os homens totalizam 74 milhões (47,51%). Cerca de 0,02% da população não informou o gênero ou não se identifica com as opções apresentadas, numa soma de 28,7 mil pessoas.

Urna eletrônica: eleições municipais são para os cargos de prefeito e vereador Foto: Antonio Augusto/Ascom/TSE

Cerca de 20,4 milhões de eleitoras estão na faixa dos 45 a 59 anos, o que representa 24,9% das mulheres que votam. Esse também é o intervalo de idade em que se concentra a maioria dos homens aptos a votar: 18,4 milhões (24,8%).