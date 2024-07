‘Não sou aquele monstro’, diz procurador que cuspiu e tentou agredir mulher em cinema; veja vídeo

Ao se apresentar, Rabello diz que protagonizou um episódio de fúria no cinema. “Eu tive um comportamento inadmissível, inaceitável, nojento. Naquela noite eu cheguei em cassa, tentei dormir, fiquei pensando como eu podia me redimir com a funcionária do cinema” disse.

Ele ainda afirma que não sabia das imagens gravadas ou que o caso teria repercussão midiática e, que apenas após a divulgação do fato soube o nome da vítima. “Eu sei que causei uma dor imensa a ela, causei dor às pessoas que gostam dela. Acho que ela não quer me ver, ela não quer me encontrar. Deve estar traumatizada com a postura agressiva que eu tive” declarou.