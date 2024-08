Ricardo Nunes reforça laços com Bolsonaro em vídeos com Eduardo após crescimento de Marçal; assista

O prefeito Ricardo Nunes (MDB) e o deputado federal Eduardo Bolsonaro (PL) se encontraram para alinhar o relacionamento entre a campanha do emedebista e o bolsonarismo e discutir uma operação para conter o crescimento de Pablo Marçal (PRTB) na disputa pela Prefeitura de São Paulo. A reunião ocorreu na sexta-feira, 16, na agência do marqueteiro Duda Lima, antes portanto da divulgação da pesquisa Atlas, nesta quarta-feira, 21, que mostrou um avanço nas intenções de voto de Marçal.

PUBLICIDADE Nunes e Eduardo gravaram um bate-papo onde o prefeito responde a questionamentos feitos pelo deputado, demonstra que é conservador e diz que não apoia a ex-deputada Joice Hasselmann (Podemos), desafeto do bolsonarismo. Um vídeo do prefeito em apoio à candidata a vereadora irritou Jair Bolsonaro (PL) e é apontado como um dos motivos do ex-presidente ter elogiado Marçal em uma entrevista a uma rádio do Rio Grande do Norte na semana passada.

Gravações de Nunes e Eduardo para rebater Marçal serão publicadas gradualmente nas redes sociais Foto: Reprodução

O candidato do PRTB acendeu o sinal de alerta da campanha de Nunes depois que ficou clara a popularidade dele entre os eleitores de Bolsonaro, mesmo com o ex-presidente declarando apoiar a reeleição do prefeito. Este cenário desagrada tanto o emedebista, que vê sua ida para o segundo turno ameaçada, quanto o entorno de Bolsonaro, que assiste seus eleitores ignorarem a orientação do líder em prol de um potencial rival em eleições futuras.

A pesquisa Atlas desta quarta-feira mostra que Marçal cresceu 4,9 pontos percentuais na comparação com o levantamento do dia 8 de agosto e chegou a 16,3% das intenções de voto. Nunes recuou 3,2 pontos percentuais, para 21,8%, e está atrás de Guilherme Boulos (PSOL), que lidera a disputa com 28,5%. O candidato do PSOL caiu 4,5 pontos porcentuais.

De acordo com aliados do prefeito, o encontro foi organizado para que Eduardo e Nunes, que não têm uma relação próxima, pudessem se conhecer melhor. O resultado da conversa foi considerado “positivo”, já que terminou com o deputado federal declarando apoio ao prefeito.

Os trechos da conversa, estruturada como um bate-papo com perguntas de Eduardo a Nunes, serão divulgados gradualmente nas redes sociais ligadas ao deputado. Em um dos vídeos, o filho ‘03′ de Bolsonaro diz que está “incorrendo num risco” a declarar voto em Nunes, mas que acredita “é o certo a se fazer”.

“Em um momento confortável assumir posição? Moleza. Estar junto com a maioria? Fácil. Eu sei que amanhã, ou melhor, hoje mesmo, todas as críticas direcionadas ao prefeito Ricardo Nunes, que não é uma pessoa perfeita, é imperfeita igual a mim, todas as críticas direcionadas a ele vão cair no meu colo. Mas eu não me furto, no momento da pancadaria, do mar revolto, de tomar posicionamento. Deixo bem claro aqui que meu voto será dele”, diz Eduardo Bolsonaro na gravação.

Em outro trecho, o filho do ex-presidente pergunta se Nunes apoia Joice e reconhece que ele mesmo acabou “dando uma criticada forte” no prefeito pelo vídeo. Segundo Eduardo, “muita gente na direita ficou imaginando” se ela poderia vir a ser secretária em um eventual segundo mandato de Nunes.

“Ser secretária, chance? Óbvio que é zero”, responde o prefeito, que também nega apoiar a candidata do Podemos e justifica que gravou vídeos com os 600 candidatos a vereadores que compõe sua coligação partidária. “Eu não peguei ela do meu lado e disse ‘olha, essa aqui é minha candidata’. Não existe isso”, continua.

“O que eu acho importante é que a gente precisa vencer a extrema-esquerda e vencer o pessoal que fica o tempo inteiro mudando. Uma hora fala bem do presidente Bolsonaro, outra hora fala mal. Uma hora faz crítica ao filho do presidente Jair Bolsonaro. A minha vida inteira sempre foi de muito respeito e inclusive de gratidão ao presidente Jair Bolsonaro”, finaliza Nunes, mirando tanto em Boulos como em Marçal. O influenciador criticou o ex-presidente na eleição de 2022.

CONTiNUA APÓS PUBLICIDADE O Estadão apurou que também foram gravados trechos em que Eduardo pergunta a opinião de Nunes sobre temas caros aos eleitores bolsonaristas, como o aborto e a chamada “ideologia de gênero”. O prefeito responde questionando se o filho do presidente esqueceu que os dois estavam juntos em cima do caminhão de som durante a votação do plano municipal de educação. “Eduardo queria conhecer melhor os valores e os princípios de Ricardo Nunes sobre diversos temas. Foi proposto pela campanha que a conversa fosse gravada. Ambos terminaram o encontro satisfeitos e alinhados em relação às necessidades da campanha. Eduardo Bolsonaro saiu totalmente convencido da reeleição de Ricardo Nunes, tanto que gravou vídeos endossando o apoio ao prefeito”, disse a campanha de Nunes sobre a reunião. De acordo com um aliado de Eduardo, ele pediu a Nunes que deixe mais claro no futuro que não apenas é apoiado por Bolsonaro, mas que também apoia o ex-presidente. Ele também teria pedido que o prefeito passe a sinalizar que fará um governo de centro-direita no segundo mandato e que bolsonaristas terão espaço na gestão.

Como mostrou o Estadão, uma ala bolsonarista pressiona o prefeito a fazer acenos mais claros a Bolsonaro como uma forma de mobilizar a base eleitoral do ex-presidente nas redes sociais e disputar espaço no ambiente virtual contra Marçal, que tem milhões de seguidores.