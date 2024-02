Oposição protocola pedido de impeachment de Lula por ligar ação de Israel a Holocausto; veja lista

SÃO PAULO e BRASÍLIA – A oposição ao governo protocolou o pedido de impeachment do presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) na Câmara. O requerimento, com 139 assinaturas, está na mesa de Arthur Lira (PP-AL), presidente da Casa, desde a noite de quinta-feira, 22. Encabeçado pela deputada Carla Zambelli (PL-SP), o requerimento deve passar por um aditamento para inclusão de mais cinco nomes.

O requerimento possui 49 páginas e afirma que o presidente da República cometeu “ato de hostilidade contra Israel” por meio de “declarações de cunho antissemita”. No último domingo, 18, Lula comparou a incursão de Israel na Faixa de Gaza com o extermínio de judeus promovido pela Alemanha nazista.

Lula comparou ação de Israel na Faixa de Gaza ao Holocausto Foto: Evaristo Sá/AFP

PUBLICIDADE A declaração de Lula provocou uma crise diplomática, fator elencado pelos autores do pedido. Segundo os parlamentares, o chefe do Executivo teria comprometido as relações comerciais entre Brasil e Israel e a neutralidade brasileira, crimes de responsabilidade tipificados pela Lei do Impeachment. Por erro técnico no protocolo do pedido, o requerimento que chegou na mesa de Lira tem 139 assinaturas, sem acumular todos os signatários da medida, segundo Zambelli. Nesta segunda-feira, 26, será feito um aditamento para a inclusão das assinaturas dos deputados Pedro Lupion (PP-PR), Giacobo (PL-PR), Sargento Portugal (Podemos-RJ), Alex Santana (Republicanos-BA) e Lúcio Mosquini (MDB-RO).

Zambelli quer incluir também a alegação de que Lula “procedeu de modo incompatível com o decoro do cargo”, outro argumento para fundamentar o impedimento do presidente da República. A deputada afirmou que será realizado na semana que vem uma solenidade para o anúncio oficial da iniciativa.

‘Superpoder’ de Lira

O pedido, a partir de agora, depende exclusivamente de Arthur Lira para avançar. Segundo Flávio de Leão Bastos, doutor em Direito Constitucional e professor universitário do Mackenzie, o número absoluto de assinaturas no requerimento, em si, “não é tão importante”, apesar de indicarem mobilização política.

No fim das contas, como ocorre a partir desta etapa, a abertura do processo de impeachment compete unicamente a Lira, “havendo 50, cem ou mil assinaturas”, explica o professor. “É um poder exclusivo, um ‘superpoder’, como alguns denominam, do presidente da Casa”, disse Leão Bastos.

Publicidade

Prosseguimento de pedido de impeachment contra Lula compete unicamente a Arthur Lira (PP-AL), presidente da Câmara dos Deputados. Foto: Wilton Junior/Estadão Conteúdo

Zambelli quer que um terço da Câmara assine o pedido

Zambelli afirmou, por meio das redes sociais, que espera contar com mais adesões no requerimento. “Se Deus quiser vamos chegar a 171, que é um terço da Câmara, um número bastante expressivo”, disse a deputada no X (antigo Twitter).

A maior parte dos deputados que aderiu ao pedido de impeachment é filiada ao PL, partido do ex-presidente Jair Bolsonaro e principal legenda de oposição ao governo Lula. Mas até parlamentares de siglas que integram a base governista, como União Brasil, PSD e MDB, constam entre os apoiadores do requerimento. Apesar de os partidos comandarem ministérios do governo federal, os deputados atuam na oposição a Lula.

Confira a lista divulgada pelo oposição dos apoiadores do impeachment

Abilio Brunini (PL-MT) Adilson Barroso (PL-SP) Adriana Ventura (Novo-SP) Afonso Hamm (PP-RS) Alberto Fraga (PL-DF) Alfredo Gaspar (União Brasil-AL) Amália Barros (PL-MT) Amaro Neto (Republicanos-ES) Ana Paula Leão (PP-MG) André Fernandes (PL-CE) André Ferreira (PL-PE) Any Ortiz (Cidadania-RS) Bia Kicis (PL-DF) Bibo Nunes (PL-RS) Cabo Gilberto Silva (PL-PB) Capitão Alberto Neto (PL-AM) Capitão Alden (PL-BA) Capitão Augusto (PL-SP) Carla Zambelli (PL-SP) Carlos Jordy (PL-RJ) Carlos Sampaio (PSDB-SP) Carol de Toni (PL-SC) Cel Chrisóstomo (PL-RO) Chris Tonietto (PL-RJ) Clarissa Tercio (PP-PE) Coronel Assis (União Brasil-MT) Coronel Fernanda (PL-MT) Coronel Meira (PL-PE) Coronel Telhada (PP-SP) Coronel Ulysses (União Brasil-AC) Covatti Filho (PP-RS) Cristiane Lopes (União Brasil-RO) Da Vitória (PP-ES) Daniel Agrobom (PL-GO) Daniel Freitas (PL-SC) Daniel Trzeciak (PSDB-RS) Daniela Reinehr (PL-SC) Darci de Matos (PSD-SC) Dayany Bittencourt (União Brasil-CE) Delegada Ione (Avante-MG) Delegado Caveira (PL-PA) Delegado Éder Mauro (PL-PA) Delegado Fabio Costa (PP-AL) Delegado Palumbo (MDB-SP) Diego Garcia (Republicanos-PR) Dilceu Sperafico (PP-PR) Domingos Sávio (PL-MG) Dr Fernando Maximo (União Brasil-RO) Dr Frederico (PRD-MG) Dr. Jaziel (PL-CE) Dr. Luiz Ovando (PP-MS) Dr. Zacharias Calil (União Brasil-GO) Eduardo Bolsonaro (PL-SP) Eli Borges (PL-TO) Emidinho Madeira (PL-MG) Eros Biondini (PL-MG) Evair Vieira de Melo (PP-ES) Felipe Francischini (União-PR) Felipe Saliba (PRD-MG) Fernando Rodolfo (PL-PE) Filipe Barros (PL-PR) Filipe Martins (PL-TO) Franciane Bayer (Republicanos-RS) Fred Linhares (Republicanos-DF) General Girão (PL-RN) General Pazuello (PL-RJ) Geovania de Sá (PSDB-SC) Gerlen Diniz (PP-AC) Gilson Marques (Novo-SC) Gilvan da Federal (PL-ES) Giovani Cherini (PL-RS) Greyce Elias (Avante-MG) Gustavo Gayer (PL-GO) Hélio Lopes (PL-RJ) Ismael dos Santos (PSD-SC) Jefferson Campos (PL-SP) Joaquim Passarinho (PL-PA) José Medeiros (PL-MT) Julia Zanatta (PL-SC) Junio Amaral (PL-MG) Kim Kataguiri (União Brasil-SP) Lincoln Portela (PL-MG) Lucas Redecker (PSDB-RS) Luciano Galego (PL-MA) Luiz Lima (PL-RJ) Luiz Philippe (PL-SP) Magda Mofatto (PL-GO) Marcel Van Hattem (Novo-RS) Marcelo Álvaro Antônio (PL-MG) Marcelo Moraes (PL-RS) Marcio Alvino (PL-SP) Marco Brasil (PP-PR) Marco Feliciano (PL-SP) Marcos Pollon (PL-MS) Mariana Carvalho (Republicanos-MA) Mario Frias (PL-SP) Mauricio Carvalho (União Brasil-RO) Maurício Marcon (Podemos-RS) Maurício Souza (PL-MG) Mendonça Filho (União Brasil-PE) Messias Donato (Republicanos) Miguel Lombardi (PL-SP) Nelsinho Padovani (União Brasil-PR) Nicoletti (União Brasil-RR) Nikolas Ferreira (PL-MG) Osmar Terra (MDB-RS) Pastor Diniz (União-RR) Pastor Eurico (PL-PE) Paulinho Freire (União Brasil-RN) Paulo Bilynskyj (PL-SP) Paulo Freire Costa (PL-SP) Pedro Aihara (PRD-MG) Pedro Westphalen (PP-RS) Pezenti (MDB-PR) Professor Alcides (PL-GO) Ramagem (PL-RJ) Reinhold Stephanes Jr. (PSD-PR) Ricardo Salles (PL-SP) Roberta Roma (PL-BA) Roberto Duarte (Republicanos-AC) Roberto Monteiro (PL-RJ) Rodolfo Nogueira (PL-MS) Rodrigo Valadares (União Brasil-SE) Rosana Valle (PL-SP) Rosangela Moro (União Brasil-SP) Sanderson (PL-RS) Sargento Fahur (PSD-PR) Sargento Gonçalves (PL-RN) Silvia Cristina (PL-RO) Silvia Waiãpi (PL-AP) Silvio Antonio (PL-MA) Sostenes Cavalcante (PL-RJ) Stefano Aguiar (PSD-MG) Thiago Flores (MDB-RO) Vermelho Maria (PL-PR) Vicentinho Júnior (PP-TO) Zé Trovão (PL-SC) Zé Vitor (PL-MG) Zucco (PL-RS)