Pablo Marçal cresce entre homens, evangélicos, classe média e 35+, aponta pesquisa Atlas em SP

O empresário e influenciador Pablo Marçal (PRTB) tem 16,3% de intenções de voto para a Prefeitura de São Paulo, conforme pesquisa AtlasIntel divulgada na manhã desta quarta-feira, 21. O ex-coach aparece em terceiro lugar no levantamento, atrás de Guilherme Boulos (PSOL), que tem 28,5%, e do prefeito Ricardo Nunes (MDB), 21,8%.

No comparativo com o último levantamento do instituto, divulgado em 8 de agosto, o ex-coach foi o único candidato a prefeito da capital paulista a elevar seus índices de intenção de voto ultrapassando a margem de erro da pesquisa. O crescimento foi de 4,9 pontos porcentuais desde a última mediação. No mesmo período, Boulos, que tinha 32,7%, caiu 4,2 pontos porcentuais, e Nunes, que registrou 24,9%, recuou 3,1 pontos agora.

Pablo Marçal, candidato pelo PRTB à Prefeitura de São Paulo, no debate realizado pelo 'Estadão' Foto: Werther Santana/Estadão

A amostragem da pesquisa Atlas é definida com base em projeções demográficas, ou seja, dados que estimam o perfil da população paulistana. Em determinados cruzamentos por gênero, faixa etária, renda familiar e orientação religiosa, o aumento ou recuo dos índices foi substancial, provocando alteração do quadro anterior.

O crescimento da intenção de votos no empresário pode ser atribuído à forte variação porcentual em segmentos representativos do eleitorado, como entre homens, evangélicos, adultos de meia idade e faixa de renda familiar entre R$ 3 mil e R$ 5 mil mensais.

Homens

Pablo Marçal registra 18,9% de intenções de voto entre homens. Na última pesquisa, o índice de menções ao ex-coach no segmento era de 13,7%.

Ainda que tenha crescido em 5,2 pontos porcentuais entre eleitores do sexo masculino, o líder de menções no segmento é Ricardo Nunes, com 23,9%. Entre homens, Marçal empata tecnicamente com Boulos, que registra 22,1%. Os homens são 45% da amostragem da pesquisa Atlas.

Evangélicos

Em 8 de agosto, Pablo Marçal tinha 22,1% de menções entre eleitores evangélicos, e Nunes, com 36,6%, liderava no segmento.

Agora, Pablo Marçal não só ultrapassou o atual prefeito como lidera por mais de 13 pontos porcentuais de vantagem: entre evangélicos, o ex-coach tem 36,8% e o emedebista, 23%. O grupo corresponde a 22,6% da amostragem do levantamento.

Faixa etária de 35 a 44 anos

A faixa etária na qual Pablo Marçal mais cresceu é a de adultos entre 35 e 44 anos. O ex-coach registrava 13,6% de menções no grupo em 8 de agosto e, em duas semanas, foi a 25,5%. Apesar de liderar o segmento numericamente, ele está empatado tecnicamente com Ricardo Nunes, que tem 22,2% das intenções de voto nessa faixa.

No período, o candidato a prefeito que mais recuou entre os adultos de 35 a 44 anos foi Guilherme Boulos, passando de 33,2% na última pesquisa para 21,4% no levantamento mais recente. Essa faixa de idade corresponde a 22,1% da amostragem da pesquisa.

Classe média

Marçal também apresentou um aumento substancial de intenções de voto entre eleitores de classe média, com renda familiar de R$ 3 mil a R$ 5 mil mensais. A renda familiar é calculada com a soma dos rendimentos mensais de todos os residentes de um determinado domicílio.

O líder do segmento ainda é Guilherme Boulos, com 34% de menções. Contudo, o candidato do PSOL já empata tecnicamente com Marçal, que cresceu 15 pontos porcentuais desde o último levantamento: em 8 de agosto, ele registrava 15,4% de menções entre eleitores de classe média; na pesquisa divulgada nesta quarta, o ex-coach figura com 30,4%. A faixa de renda de R$ 3 mil a R$ 5 mil corresponde a 22% da amostragem da pesquisa Atlas.



O levantamento escutou 1.803 paulistanos de 16 anos ou mais entre os 15 e 20 de agosto. A margem de erro é de 2 pontos porcentuais e o índice de confiança é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) com a identificação SP-02504/2024.