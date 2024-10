Paraná Pesquisas em Piracicaba: Negri tem 47,8% e Zanatta 42,3% das intenções de voto

Os candidatos a prefeitura de Piracicaba (SP) estão tecnicamente empatados na intenção de votos, segundo levantamento realizado pela Paraná Pesquisas, divulgado nesta quarta-feira, 23. Barjas Negri (PSDB) aparece numericamente à frente na pesquisa eleitoral estimulada para o segundo turno na cidade, com 47,8%, contra 42,3% de Helinho Zanatta (PSD). Outros 6,4% responderam que não votariam em nenhum dos dois, ou votariam branco ou nulo, e 3,6% não sabem ou não responderam.

Considerando apenas os votos válidos, ou seja, excluindo-se brancos, nulos e indecisos, Barjas Negri teria 53,1%, contra 46,9% de Helinho Zanatta.

Barjas Negri e Helinho Zanatta disputam segundo turno em Piracicaba Foto: Reprodução/Instagram via @negri.barjas e @helinho_zanatta

A pesquisa possui margem de erro estimada de 3,5 pontos percentuais, por isso, não é possível afirmar quem é o preferido do eleitorado com estes resultados. Foram entrevistados 800 eleitores no período de 19 a 22 de outubro. O levantamento possui um grau de confiança de 95% e está registrado no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-09792/2024.

PUBLICIDADE Também houve empate técnico na pesquisa espontânea, na qual Negri aparece com 36,3% dos votos, enquanto Zanatta possui 31,6%. Dessa vez, a porcentagem dos eleitores que não responderam ou que não sabem foi de 25,6%. Já os eleitores que não votariam em nenhum dos candidatos, ou votariam branco ou nulo, corresponderam a 6,1% na pesquisa espontânea. Quando questionados sobre quem acreditam que vá ganhar as eleições em Piracicaba, 52,3% dos eleitores indicaram Barjas Negri (PSDB), enquanto 38,8% acreditam que Helinho Zanatta (PSD) será o prefeito eleito. Nesta modalidade da pesquisa, 9% não sabem ou não responderam.

No último dia 6 de outubro, no encerramento da apuração das urnas, Negri teve 35,78% dos votos e Zanatta 26,59%. A eleição na cidade teve 29,11% de abstenção, 3,90% de votos brancos e 4,45% de votos nulos.

