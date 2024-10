Paraná Pesquisas: Nunes tem 27%, Boulos soma 25% e Marçal, 22,5% para a Prefeitura de São Paulo

O novo levantamento do instituto Paraná Pesquisas divulgado nesta terça, 1º, a pouco menos de uma semana para o primeiro turno das eleições municipais, aponta um empate triplo na primeira posição na corrida pela Prefeitura de São Paulo. Numericamente, Ricardo Nunes (MDB) está à frente. O atual prefeito soma 27% das intenções de voto, ante 25% de Guilherme Boulos (PSOL). O candidato do PRTB, Pablo Marçal, aparece na terceira colocação, com 22,5% dos eleitores. A margem de erro é de 2,6 pontos porcentuais. Os três, portanto, estão tecnicamente empatados dentro da margem de erro do levantamento.

Na sequência, Tabata Amaral (PSB) e Datena (PSDB) aparecem com 8,9% e 6%, respectivamente. Marina Helena (Novo) tem 1,7%. Com 0,2% cada, estão Altino Prazeres (PSTU), Bebeto Haddad (DC) e Ricardo Senese (UP). João Pimenta somou 0,1%. O índice de quem respondeu que votaria em branco, anularia o voto ou não votaria em nenhum dos nomes foi de 4,6%. Somaram 3,5% os entrevistados que não souberam ou não quiseram responder.

Ricardo Nunes, Guilherme Boulos, Pablo Marçal, Luiz Datena, Tabata Amaral e Marina Helena Foto: Taba Benedicto/Estadão

Estes resultados foram obtidos no cenário estimulado, em que os nomes dos candidatos são ditos aos entrevistados. O Paraná Pesquisas entrevistou 1.500 eleitores na cidade de São Paulo entre os dias 27 e 30 de setembro. O grau de confiança do levantamento é de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o número SP-04763/2024.

No levantamento anterior, divulgado na sexta-feira, 27, Nunes tinha 28%, Boulos somava 24,9% e Marçal acumulava 20,5%. Tabata e Datena tinham 7,3% e 7,1%, respectivamente. Marina aparecia com 2,1%.

Cenário espontâneo

PUBLICIDADE O atual prefeito manteve a liderança no cenário espontâneo, em que os nomes dos candidatos não são apresentados ao entrevistado, da Paraná Pesquisas desta terça, 1º, com 19,9%. Na sequência aparecem o psolista e o ex-coach, com 18,4% e 17,3%, respectivamente.

A deputada federal soma 5,8%. Já o apresentador de TV, 2,7%. A candidata do Novo acumula 1,2% e o postulante do PSTU, 0,1%. Os outros candidatos foram citados por 0,6% dos entrevistados. Neste cenário, não souberam ou não responderam 29,5% dos eleitores. Enquanto 4,6% disseram que não votariam em ninguém, votariam em branco ou anulariam seu voto.

Marçal perderia de Nunes e Boulos no segundo turno

O levantamento também simulou três cenários distintos de segundo turno. Ricardo Nunes venceria Guilherme Boulos por 51,5% a 33,6%. Caso a disputa fosse entre os dois, 9,5% disseram que não votariam em nenhum deles, votaria em branco ou nulo. Os que não souberam ou não responderam são 5,4%. Na pesquisa anterior, divulgada na sexta, 27, o emedebista tinha 51,6%, ante 32,7% do psolista.

Publicidade

Em outro cenário simulado de segundo turno, entre Boulos e Marçal, o deputado federal venceria com 45,1% das intenções de voto. O ex-coach somaria hoje 39,1%. Não votariam em nenhum, em branco ou nulo, 10,3% dos entrevistados. Outros 5,5% não souberam ou não quiseram responder. Na sexta, 27, neste mesmo cenário, o candidato do PSOL tinha 43,7%, enquanto o postulante do PRTB acumulava 36,6%.

No último cenário pesquisado, entre Nunes e Marçal, o atual prefeito sairia na frente, com 53,9% das intenções. Os que votariam no empresário seriam 28,5% dos eleitores. Já 4,7% não souberam ou não responderam. 12,8% dos entrevistados declararam que votarão em branco ou nulo ou em nenhum dos dois candidatos. No último levantamento do instituto, o emedebista tinha 54,7% contra 25,8% do influenciador.

Ex-coach também lidera rejeição em São Paulo

Marçal também lidera o índice de rejeição na capital paulista, com 39,3% dos eleitores dizendo que não votariam nele. Na sequência, Boulos soma 30,3% e Datena, 21,8%. Nunes é rejeitado por 9,7% dos eleitores, enquanto Tabata tem 9,1% de eleitores que não votariam nela de jeito nenhum. Nesse cenário, Pimenta acumula 7,3%. Marina e Bebeto têm 6,6% e 6,5%, respectivamente. 5,1% é a rejeição de Altino, e 4,4% a de Senese. Os eleitores que poderiam votar em todos os candidatos são 3,6%, enquanto 3,3% disseram não saber ou não quiseram responder.

No levantamento anterior, o ex-coach também liderava o ranking (39,1%), seguido pelo deputado federal (32,8%) e pelo jornalista (20,4%). O atual prefeito tinha 8,2% de rejeição e a candidata do PSB somava 7,8%.