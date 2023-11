Parlamentar protocola projeto que permite funcionamento de comércio aos domingos e feriados

A deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) apresentou projeto Projeto de Decreto Legislativo (PDL) para revogar ato do governo do presidente Luiz Inácio Lula da Silva que impede o funcionamento de estabelecimentos comerciais aos domingos e feriados. A proposta da parlamentar tenta garantir a abertura de 12 setores do varejo.

Portaria editada, em 13 de novembro, pelo Ministério do Trabalho e Emprego, determina que os estabelecimentos destes mesmos setores só podem funcionar por meio de autorização em convenção coletiva e lei municipal.

A deputada Any Ortiz (Cidadania-RS) Foto: Zeca Ribeiro/Câmara dos Deputados

A parlamentar Any afirma que sua iniciativa visa movimentar a economia e gerar emprego e renda para a população. Segundo ela, o PDL garantirá que a justiça econômica seja feita e o trabalhador respeitado, pois, segundo a deputada, a legislação publicada pelo Ministério do Trabalho não promove a criação de mais empregos.

Anny Ortiz diz que a portaria prejudica futuras negociações entre trabalhadores e empresas. De acordo com a parlamentar, os sindicatos poderão desempenhar mais poder aos trabalhadores, pois poderão cobrar uma contribuição negocial para as convenças coletivas.

Veja os 12 setores afetados pela:

1) varejistas de peixe;

Continua após a publicidade

2) varejistas de carnes frescas e caça;

3) varejistas de frutas e verduras;

4) varejistas de aves e ovos;

5) varejistas de produtos farmacêuticos (farmácias, inclusive manipulação de receituário);

6) comércio de artigos regionais nas estâncias hidrominerais;

7) comércio em portos, aeroportos, estradas, estações rodoviárias e ferroviárias;

8) comércio em hotéis;

Continua após a publicidade

9) comércio em geral;

10) atacadistas e distribuidores de produtos industrializados;

11) revendedores de tratores, caminhões, automóveis e veículos similares; e

12) comércio varejista em geral.