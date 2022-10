Eleições 2022: Quais pesquisas eleitorais saem na última semana do segundo turno?

Seis pesquisas para presidente são aguardadas nesta última semana de campanha eleitoral antes do segundo turno de 2022 com projeções de preferência dos eleitores entre Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e Jair Bolsonaro (PL). Os institutos de sondagens eleitorais começam a divulgar as novas rodadas a partir desta segunda-feira, 24, com a Ipec (ex-Ibope) abrindo a semana. As empresas Paraná Pesquisas, Ipespe, Quaest, Futura e PoderData também já registraram levantamentos no Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Também haverá pesquisas para o governo de São Paulo, onde o segundo turno é disputado entre os candidatos Tarcísio de Freitas (Republicanos) e Fernando Haddad (PT).

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) e o atual presidente Jair Bolsonaro (PL), durante o primeiro debate entre presidenciáveis no 2º turno, no dia 16 de outubro. Foto: Werther Santana/Estadão

No primeiro turno, Lula ficou em primeiro lugar com 48,4%, ante 43,2% de Bolsonaro. Em São Paulo, Tarcísio teve 42,32% dos votos e Fernando Haddad somou 35,7%.

Os institutos levados em consideração para esta matéria são os mesmos utilizados no Agregador de Pesquisas do Estadão, ferramenta que calcula o cenário mais provável da corrida eleitoral com metodologia própria.

Confira a lista de pesquisas aguardadas

Presidente:

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação | Data de divulgação: 24/10/2022 | Registro: BR-06043/2022

Instituto: Paraná Pesquisa | Contratante: Instituto Paraná Pesquisa | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: BR-00525/2022

Instituto: Ipespe | Contratante: Instituto Ipespe | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: BR-08044/2022

Instituto: Quaest | Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-00470/2022

Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-07903/2022

Instituto: PoderData | Contratante: Instituto PoderData | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: BR-01159/2022

São Paulo

Instituto: IPEC | Contratante: Globo Comunicação | Data de divulgação: 25/10/2022 | Registro: SP-06977/2022

Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: SP-02272/2022

Instituto: Real Time Big Data | Contratante: Rede Record de Televisão | Data de divulgação: 26/10/2022 | Registro: SP-06563/2022