Pesquisa Genial/Quaest: Lula tem 47% das intenções de voto; Bolsonaro, 42%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) lidera a disputa ao Palácio do Planalto com 47% das intenções de voto ante 42% do presidente Jair Bolsonaro (PL), aponta pesquisa Genial/Quaest divulgada nesta quarta-feira, 19.

Ainda segundo o levantamento, 6% não irão votar e 5% não sabem. O petista oscilou dois pontos porcentuais para baixo enquanto o atual mandatário oscilou um ponto para cima em comparação à amostra anterior, do dia 13 de outubro.

Bolsonaro teve resultados expressivos nas regiões Sudeste e Norte. Se primeira pesquisa, do dia 6 de outubro, o candidato à reeleição e Lula estavam empatados numericamente, Bolsonaro agora está oito pontos acima (47% a 39%). No Norte, o petista aparece nove pontos abaixo enquanto o incumbente aparece nove pontos acima (46% a 44%).

A maior vantagem, por outro lado, persiste no Nordeste. 67% dos entrevistados da região dizem que irão votar em Lula ante 25%.

A avaliação negativa do governo Bolsonaro se mantém numericamente superior: 39% dos brasileiros dizem que o presidente faz uma gestão ruim ante 36% dos eleitores que consideram a administração positiva. 23% acham a condução regular.

Dados da amostra apontam que 93% dos brasileiros já definiram o seu candidato para o segundo turno. 94% dos eleitores de Lula têm certeza do voto e 97% de quem declarou o voto em Bolsonaro não irá mais alterar.

A Quaest consultou 2 mil eleitores presencialmente entre os dias 16 e 18 de outubro em 120 municípios. A margem de erro é de dois pontos porcentuais, para mais ou para menos. O registro na Justiça Eleitoral é BR-04387/2022.