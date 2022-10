Pesquisa Ipespe/Abrapel: Lula soma 49% dos votos válidos; Bolsonaro tem 35%, Ciro, 8% e Simone, 7%

O ex-presidente Luiz Inácio Lula da Silva (PT) tem 49% dos votos válidos no primeiro turno das eleições, segundo pesquisa Ipespe/Abrapel divulgada no início da tarde deste sábado, 1º. O segundo colocado é o presidente Jair Bolsonaro (PL), com 35%.

O candidato do PDT, Ciro Gomes, aparece em terceiro lugar, com 8% dos votos válidos. Simone Tebet (MDB) vem em seguida, com 7%.

Resultado da pesquisa Ipespe/Abrapel mantém cenário estável na disputa pela Presidência, com vantagem de dois dígitos do petista Luiz Inácio Lula da Silva sobre Bolsonaro: 49% a 35% dos votos válidos.

No cenário estimulado - aquele em que se considera votos brancos, nulos e indecisos -, Lula se manteve com 46% das intenções de voto, comparado com a situação do último levantamento, divulgado dia 24. Bolsonaro, por sua vez, oscilou 2 pontos porcentuais para baixo: foi de 35% no sábado passado para 33% hoje, dentro da margem de erro.

A pesquisa Ipespe/Abrapel consultou 1.100 eleitores de todo o País por telefone no dia 30 de setembro. A margem de erro é de 3 pontos porcentuais para mais ou para menos e a taxa de confiança é de 95,45%. O código de registro na Justiça Eleitoral é BR-05007/2022. O levantamento foi contratado pela Associação Brasileira dos Pesquisadores Eleitorais (Abrapel).