Eleições 2022: Confira as primeiras pesquisas do segundo turno para presidente

Com o segundo turno das eleições de 2022 definidos após a votação no último domingo, 2, as pesquisas eleitorais serão retomadas nesta semana - a campanha retorna oficialmente nesta sexta, 7, e vai até o final de outubro.

Leia também Pazuello e outros aliados de Bolsonaro são recordistas de votação no Rio

Assim como as propagandas políticas, as pesquisas de intenção de voto também voltam para a segunda etapa do pleito. Apesar dos levantamentos terem indicado um resultado diferente do que foi visto nas urnas, a divulgação de tais dados é relevante para o cenário político.

O atual presidente Jair Bolsonaro e o ex-presidente Lula disputam a Presidência do Brasil no segundo turno das eleições.

De acordo com informações registradas no Tribunal Superior Eleitoral (TSE), serão lançados levantamentos feitos pelos institutos Datafolha, Ipec, PoderData, Futura, Quaest e Paraná Pesquisas nos próximos dias.

Na corrida pelo Palácio do Planalto, Luiz Inácio Lula da Silva (PT) ficou em primeiro lugar com 48,4%, 57.258.115 de votos, ante 43,2%, 51.071.277 de votos, de Jair Bolsonaro (PL).

Veja quais sondagens estão programadas para a corrida presidencial:

Continua após a publicidade

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e TV Globo | Data de divulgação: 05/10 | Registro: BR-02012/2022

Instituto: Ipec | Contratante: TV Globo | Data de divulgação: 05/10 | Registro: BR-02736/2022

Instituto: PoderData | Contratante: PoderData Pesquisa, Jornalismo e Comunicação | Data de divulgação: 06/10 | Registro: BR-08253/2022

Instituto: Futura | Contratante: Banco Modal | Data de divulgação: 06/10 | Registro: BR-08263/2022

Instituto: Quaest| Contratante: Banco Genial | Data de divulgação: 06/10 | Registro: BR-07940/2022

Instituto: Datafolha | Contratante: Folha da Manhã e TV Globo | Data de divulgação: 07/10 | Registro: BR-07603/2022

Instituto: Paraná Pesquisas | Contratante: Paraná Pesquisas | Data de divulgação: 07/10 | Registro: BR-01901/2022