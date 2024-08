Pesquisa Quaest: David Almeida tem 37%, Amon Mandel tem 17% e Roberto Cidade tem 15% em Manaus

BRASÍLIA - Pesquisa Quaest divulgada nesta segunda-feira, 26, mostra que o atual prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), lidera as intenções de voto para o comando do município com 37% das intenções de voto. Na disputa pelo segundo lugar, há um empate triplo entre o deputado federal Amon Mandel (Cidadania), que tem 17%, o deputado estadual Roberto Cidade (União), que aparece com 15%, e o deputado federal Capitão Alberto Neto (PL), que registrou 12% das preferências dos manauaras na sondagem.

Da esquerda para a direita: o prefeito de Manaus, David Almeida (Avante), o deputado federal Amon Mandel (Cidadania) e o deputado estadual Roberto Cidade (União) Foto: Divulgação/Prefeitura de Manaus, Divulgação/Câmara dos Deputados e Herick Pereira/ALEAM

PUBLICIDADE Em seguida, aparece o ex-deputado federal Marcelo Ramos (PT), que tem 7% das intenções de voto. Ele está empatado com Alberto Neto no limite da margem de erro, que é de três pontos porcentuais. Wilker Barreto (Mobiliza) tem 3% e Gilberto Vasconcelos (PSTU) não pontuou. Indecisos somam 4% e eleitores que pretendem votar branco ou nulo são 5%. A realizada pela Quaest foi contratada pela TV Globo e ouviu 900 eleitores manauaras entre os dias 23 e 25 de agosto. O índice de confiabilidade é de 95% e o estudo está registrado na Justiça Eleitoral sob o número AM-09882/2024.

Comparada com a pesquisa anterior do instituto, divulgada no dia 1º de agosto, David Almeida cresceu quatro pontos porcentuais, enquanto Amon Mandel teve uma redução de cinco pontos porcentuais. Roberto Cidade oscilou positivamente dois pontos porcentuais. Alberto Neto manteve os 12% de preferência do eleitorado e Marcelo Ramos teve uma ligeira redução de um ponto porcentual, índice que está dentro da margem de erro.

David Almeida lidera levantamento espontâneo e Marcelo Ramos é o candidato mais rejeitado

Na pesquisa espontânea, onde os eleitores respondem o nome de sua preferência sem ter contato com a lista oficial de candidatos, David Almeida foi o candidato mais lembrado, com 16% das menções. Roberto Cidade foi citado por 8%, Amon Mandel por 6%, Alberto Neto por 4% e Marcelo Ramos por 1%. Wilker Barreto e Gilberto Vasconcelos não pontuaram. Outros 62% estão indecisos.

Marcelo Ramos é o mais rejeitado pelos eleitores, com 48% dos eleitores declarando que não votariam no petista. O segundo com maior rejeição é Wilker Barreto, que registrou um índice de 34%. Em seguida aparecem David Almeida (36%), Roberto Cidade (33%), Amon Mandel (31%), Capitão Alberto Neto (31%) e Gilberto Vasconcelos (15%).