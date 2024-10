Pesquisa Real Time Big Data em Diadema: Taka Yamauchi tem 47% e Filippi, 42% no segundo turno

A nova pesquisa do instituto Real Time Big Data sobre o cenário eleitoral para a prefeitura de Diadema, município paulista na região do Grande ABC, aponta o candidato Taka Yamauchi (MDB) e o atual prefeito José Filippi (PT) empatados tecnicamente no segundo turno.

Yamauchi tem 47% das intenções de voto, enquanto Filippi, 42% Como a margem do levantamento é de três pontos porcentuais, há empate técnico. São 6% os que afirmaram votar branco ou anular o voto, e 5% não souberam ou não quiseram responder.

Quando esses números são excluídos para considerar apenas os votos válidos, Yamauchi tem 53% das menções, ante 47% no atual prefeito, empatados no limite da margem de erro.

O resultado do primeiro turno no dia 6 também foi apertado. O emedebista liderou a apuração das urnas com 47,39% dos votos válidos, enquanto o petista foi escolhido por 45,09% dos eleitores – uma diferença de 5.158 votos.

A pesquisa divulgada nesta sexta-feira, 25, ouviu 1.000 eleitores de Diadema entre 23 e 24 de outubro, com nível de confiança de 95% e registro no Tribunal Superior Eleitoral (TSE) sob o protocolo SP-00220/2024.

