Políticos experientes já pensam em novos caminhos após não conseguirem a reeleição à Câmara de SP

Após cinco mandatos, Adilson Amadeu não descarta a esperança de voltar para a Câmara. Ele foi o primeiro colocado na lista de suplentes do partido, com 24.759 votos. Basta o prefeito convocar outro vereador para um cargo no Executivo e ele volta ao Legislativo. Na reta final de seu mandato atual, ele argumenta ter contribuído com iniciativas voltadas para o tratamento de diabetes, cuidado com idosos, melhorias em bairros, esforços em prol dos taxistas e participações em várias Comissões Parlamentares de Inquérito (CPIs), atuando inclusive ao lado do prefeito Ricardo Nunes (MDB).

No entanto, Amadeu se mostra preocupado com o impacto dos meios digitais nas eleições. Para ele, os eleitores passaram a ser guiados pela imagem construída pelos candidatos e desconhecem as realizações dos políticos. “Muitos (dos vereadores eleitos) estão apenas começando, eles terão muito a aprender. O que significa que o Parlamento vai demorar para se adaptar, porque muitas coisas mudaram, e várias pessoas que contribuíram significativamente para a cidade com projetos importantes acabaram ficando de fora.”