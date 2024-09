Prefeita de Caçapava usa inauguração de McDonald’s na cidade como bandeira eleitoral e vira piada

A prefeita publicou um vídeo ao lado de um suposto representante do McDonald’s no Vale do Paraíba, a quem chamou de “amigo”, afirmando que a rede está chegando à cidade “depois de muitos pedidos” que ela teria feito a ele.

Na legenda da publicação, Pétala Lacerda descreve a chegada do McDonald’s a Caçapava como uma “conquista” e um “marco” para a cidade, resultado de “muito trabalho e dedicação”. “Esse é mais um passo para o desenvolvimento da nossa cidade, porque Caçapava não pode parar”, escreveu a candidata à reeleição, acrescentando seu número de urna na postagem.