Presidente do STF elogia comandante do Exército: ‘Contribui para pacificação do País’

Durante cerimônia de assinatura de uma parceria entre Exército brasileiro e Supremo Tribunal Federal (STF), o ministro Luís Roberto Barroso elogiou a atuação do comandante da corporação, general Tomás Paiva. Para o presidente da Corte, o militar está colaborando para a “pacificação do País”.

“Estamos tendo a colaboração do Exército brasileiro, comandado pelo general Tomás Paiva, com grande eficiência, grande competência. Um homem que tem conseguido contribuir para a pacificação do País, que também é o projeto deste STF. Um País deve ser feito da bondade das pessoas, independentemente das suas convicções”, afirmou.

Assinatura de acordo de cooperação técnica entre Supremo Tribunal Federal (STF) e o Exército Brasileiro Foto: Antonio Augusto/SCO/STF

PUBLICIDADE O encontro que selou o convênio para a instalação de uma usina fotovoltaica no prédio do STF, marcou a reaproximação entre as duas instituições um ano após os atos golpistas de 8 de Janeiro. Antes da assinatura, Barroso e Paiva almoçaram juntos com o objetivo de estreitar as relações institucionais.

Pelas Forças Armadas usarem placas solares em diversos batalhões, sobretudo nos edifícios construídos em regiões de difícil acesso, o STF pediu o auxílio do Exército.