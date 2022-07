Presidente do STM contraria Bolsonaro e minimiza papel das Forças Armadas nas eleições

O presidente do Superior Tribunal Militar (STM), general Luís Carlos Gomes Mattos, afirmou nesta quarta-feira, 27, que a Justiça Eleitoral é a responsável pelas eleições no Brasil, e que os militares têm função “diferente”. Segundo ele, o papel das Forças Armadas no processo eleitoral se limita a garantir que o pleito seja legítimo. A declaração se soma às de outras lideranças e autoridades que contrariam a tentativa do governo de Jair Bolsonaro (PL) de aumentar a participação das Forças nas eleições de outubro.

Mattos se despediu do STM nesta quarta-feira. Ele completou 75 anos e tem direito a aposentadoria compulsória. No fim de seu evento de despedida, falou com jornalistas. Disse: “Nós temos uma Justiça Eleitoral, ela é a responsável pelo funcionamento real daquilo. A nossa missão é diferente, não temos que nos envolver em nada. Temos de garantir que o processo seja legítimo. Essa é a missão das Forças Armadas”.

A manifestação ocorre no momento em que o governo age para tentar convencer o Tribunal Superior Eleitoral (TSE) a atender sugestões de militares sobre as urnas eletrônicas. O presidente Bolsonaro tenta desacreditar o sistema eletrônico de votação e descredibilizar os ministros da Corte, que são responsáveis por garantir a lisura do processo eleitoral.

Reunião de Bolsonaro com embaixadores para desacreditar segurança das urnas motivou uma série de manifestações em defesa da democracia.

Entidades da sociedade civil, juristas, magistrados, lideranças políticas e organizações fizeram manifestos em defesa da democracia após o chefe do Executivo convocar embaixadores estrangeiros para desacreditar as urnas eletrônicas, no último dia 18. Apesar da investida contra o processo eleitoral, as manifestações contrárias de empresários e integrantes das instituições de Estado, entre outros, indicam isolamento do presidente.

Como mostrou o Estadão, o governo escalou representantes da Casa Civil, das Comunicações e da AGU para fazer contato direto com o ministro Alexandre de Moraes, que vai presidir o TSE durante as eleições, para firmas um acordo e fazer o tribunal adotar as propostas das Forças Armadas sobre a segurança das urnas.

Para ministros palacianos, caso as propostas das Forças Armadas fossem implementadas, os militares dariam aval à confiabilidade e transparência do sistema eletrônico de votação. Com isso, Bolsonaro poderia baixar o tom e encerraria a escalada contra as urnas, que promove de forma recorrente, mesmo sem prova de fraude e à revelia do Centrão.