Quais autoridades estavam no aniversário de Gusttavo Lima, na Grécia, com dupla foragida? Veja

RIO – O ministro Kassio Nunes Marques, do Supremo Tribunal Federal (STF), e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado (União Brasil), estavam presentes no aniversário de Gusttavo Lima, no início deste mês, na Grécia. Também participaram da comemoração o casal José André Neto, dono da casa de apostas Vai de Bet, e Aislla Sabrina Rocha, mulher e sócia de Neto, investigados em um esquema de lavagem de dinheiro relacionado à exploração de jogos do bicho e jogos de azar, que teria movimentado cerca de R$ 3 bilhões.

Gusttavo Lima teve a prisão preventiva decretada pela Justiça de Pernambuco nesta segunda-feira, 23, no âmbito da Operação Integration, que investiga a operação de jogos ilegais e lavagem de dinheiro por meio de casas de apostas.

O ministro Nunes Marques e o governador de Goiás, Ronaldo Caiado Foto: Fellipe Sampaio/SCO/STF e Divulgação

PUBLICIDADE Em nota, a Secretaria de Comunicação do Governo de Goiás diz que Caiado é amigo de Gusttavo Lima e viajou a convite dele para a Grécia, na ocasião do aniversário do cantor. “Caiado tirou férias oficiais, se afastou do Estado e a viagem foi anunciada publicamente”, diz a nota. “O governador não conhecia os investigados e não tem de fazer um levantamento da vida pregressa de pessoas que vão aos mesmos eventos que ele. Os investigados não estavam no voo que trouxe o grupo de volta ao Brasil, que parou nas Ilhas Canárias para reabastecimento”, afirma.

A equipe do governador ressalta ainda que o governador “não é conivente com o crime, seu histórico político é de combate à criminalidade e à corrupção” e aproveita para “reafirmar sua confiança em Gusttavo Lima e acredita que ele vai provar sua inocência ao prestar os devidos esclarecimentos”.

Questionada sobre a presença do ministro Kassio Nunes Marques, a assessoria do STF diz que não comentará o assunto.

Entenda o caso

Além da prisão, Gusttavo Lima teve decretada a suspensão do passaporte e do certificado de registro e do porte de arma de fogo. Segundo a defesa, Gusttavo Lima é inocente. Diz também que a decisão é injusta e os fatos serão esclarecidos e combatidos juridicamente. A defesa de Lima afirma que vai entrar com habeas corpus contra a prisão preventiva.

Publicidade

A juíza autora da decisão, Andrea Calado, aponta a suspeita que o artista tenha ajudado outros alvos da polícia – o dono da bet e sua mulher – a escaparem da Justiça durante viagem à Grécia, após a operação ser deflagrada.

“Na ida, a aeronave transportou Nivaldo Batista Lima (Gusttavo Lima) e o casal de investigados, seguindo o trajeto Goiânia – Atenas – Kavala. No retorno, o percurso foi Kavala – Atenas – Ilhas Canárias – Goiânia, o que sugere que José André e Aislla possam ter desembarcado na Grécia ou nas Ilhas Canárias, na Espanha”, afirmou a magistrada.

Dono e co-CEO da Vai de Bet, José André Neto, ao lado de Gusttavo Lima em festa na Grécia Foto: Reprodução/Redes Sociais

A operação não teve as bets como alvo, mas a lavagem de dinheiro de atividades ilícitas, como o jogo do bicho. Relatório da Polícia Civil mostrou, por exemplo, a suspeita de que a organização criminosa lavava dinheiro do jogo do bicho por meio da empresa de apostas online Esportes da Sorte.

Lima era garoto-propaganda de outro site de apostas, a Vai de Bet. A suspeita da polícia é de que a Balada Eventos, empresa de Lima, também fazia um esquema de lavagem de dinheiro de jogos ilegais. A investigação cita duas transferências de dinheiro em abril (R$ 4,819 milhões) e maio do ano passado (R$ 4,947 milhões).