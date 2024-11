Quanto ganham os ‘kids pretos’ presos pela PF por plano para matar Lula, Alckmin e Moraes? Veja

Os dois primeiros foram indiciados no dia 21 pela PF pelos crimes de golpe de Estado, abolição violenta do Estado Democrático de Direito e organização criminosa, que, juntos, podem resultar em até 28 anos de prisão.

Os três estão lotados no Comando do Exército e, segundo o Portal de Transparência, receberam, em agosto de 2024, mais de R$ 27 mil cada um de vencimentos brutos. A data corresponde a última atualização de dados dos Comandos Militares disponível no site. Enquanto Lima e Azevedo receberam R$ 27.450 em salário bruto naquele mês, Oliveira teve a renda de R$ 27.417,60. Com as deduções, os três receberam entre R$ 18,1 mil e R$ 19,9 mil de salário líquido.