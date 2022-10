Raquel Lyra, do PSDB, é eleita governadora de Pernambuco; veja números

Publicidade

Raquel Lyra, do PSDB, foi eleita neste domingo, 30, governadora de Pernambuco no segundo turno das eleições 2022. A vitória foi confirmada às 19h10. Com 100% das urnas apuradas, ela recebeu 3.113.312 de votos, o que representa 58,70% dos votos válidos.

Marília Arraes, do Solidariedade, obteve 2.190.179 de votos, o que corresponde a 41,30% dos votos válidos. A diferença entre as candidatas de Pernambuco foi de 923133 votos.

Votação em PE: total, brancos, nulos e abstenções

Raquel Lyra (PSDB): 2,7 milhões de votos (89,53%)

Marília Arraes (Solidariedade): 1,9 milhões de votos (41,13%)

Brancos: 102.925 votos (1,95%)

Nulos: 341.400 votos (6,49%)

No primeiro turno, realizado em 2 de outubro, a candidata do Solidariedade recebeu 1,1 milhão de votos (23,97%) e terminou à frente de Raquel Lyra, que alcançou 1 milhão de votos (20,58%). As então candidatas superaram Anderson Ferreira (18,15%), Danilo Cabral (18,06%), Miguel Coelho (18,04%), Jones Manoel (0,69%), João Arnaldo (0,26%), Pastor Welington (0,16%), Jadilson Bombeiro (0,05%), Claudia Ribeiro (0,04%).

Raquel Lyra, 43, é advogada e prefeita de Caruaru por dois mandatos - desde 2016. Ela abandonou o cargo para concorrer ao governo do Estado. Raquel também foi delegada da Polícia Federal e deputada estadual entre 2010 e 2016.