Veja todos os governadores eleitos em 2022

Terminou o segundo turno das eleições de 2022. A disputa para o cargo de governador já havia sido parcialmente definida no primeiro turno, em 14 Estados e no Distrito Federal. Conforme os resultados divulgados pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE), Acre, Amapá, Ceará, Goiás, Mato Grosso, Minas Gerais, Pará, Paraná, Piauí, Rio de Janeiro, Rio Grande do Norte, Roraima e Tocantins foram resolvidos já no primeiro turno, com doze governadores reeleitos.

Já no segundo turno, foram eleitos 12 candidatos. Em São Paulo, o candidato Tarcísio de Freitas, do Republicanos, obteve 55,26% dos votos. A disputa ficou acirrada em alguns estados, como no Rio Grande do Sul, onde Eduardo Leite ganhou de Onyx Lorenzoni, com pouco mais de 57,12%; e na Bahia, com Jerônimo, do PT, vencido com 52,78%.

Confira a lista com todos os governadores eleitos

Eleitos em primeiro turno

Eleitos em segundo turno